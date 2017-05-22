Фігуранта справи про вбивство російського льотчика засудили до п'яти років в'язниці у Туреччині

Альпарслана Челіка засудили за незаконне володіння зброєю.

Фігурант справи про вбивство російського пілота засуджений за незаконне зберігання зброї donpress.com/ Туреччині до п'яти років в'язниці за незаконне володіння зброєю, повідомляє турецьке видання Haberturk.

Як повідомляють російські ЗМІ, посилаючись на коментар адвоката Челіка Мурата Устюндага, суд не розглядав справу про причетність Челика до загибелі російського льотчика Пєшкова, розслідування по даній справі триває.

24 листопада 2015 року турецькі винищувачі збили Су-24 зі складу російської авіагрупи, задіяної в Сирії в операції проти "Ісламської держави". Пілот Олег Пєшков і штурман Костянтин Мурахтін катапультувалися, проте командир екіпажу був убитий вогнем з землі, а штурмана в результаті врятували. Незабаром з'явилося відео, на якому Челік заявив, що він і його бійці відкрили вогонь.

У травні минулого року прокуратура Туреччини зняла звинувачення з Альпарслана Челіка, підозрюваного в вбивстві пілота збитого в Сирії російського Су-24.