ФБР перевіряє зятя Трампа у справі про зв'язки команди президента з Росією – ЗМІ

В Бюро вважають, що у Кушнера є серйозна інформація по цій справі.

Джаред Кушнер потрапив під пильну увагу ФБР у справі про зв'язки команди Трампа з Росією

Зять Дональда Трампа і один з його основних радників Джаред Кушнер потрапив під пильну увагу ФБР в розслідуванні справи про зв'язки командиз Росією. У ФБР припускають, що у Кушнера є серйозна інформація по таким зв'язків, пише NBC News , посилаючись на численні джерела серед чиновників.

При цьому джерела відзначають, що сам Кушнер поки не є підозрюваним, а скоріше виступає в ролі свідка у цій справі. Поки не відомо, які саме інциденти зацікавили ФБР, однак видання нагадує про зустрічі Кушнера з послом Росії в США Сергієм Кисляком.

Флінна звільнили з посади радника президента США після того, як Міністерство юстиції заявило про його уразливість через контакти з росіянами, зокрема, з послом РФ у США Сергієм Кисляком.

Раніше видання Reuters повідомляло, щорозслідування про зв'язки Флінна з РФ.

Як повідомлялося, увечері 9 травня президент США Дональд Трамп звільнив з посади директора ФБР Джеймса Комі. Наступного дня президент пообіцяв знайти більш гідного кандидата на цю посаду.