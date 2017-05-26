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ФБР перевіряє зятя Трампа у справі про зв'язки команди президента з Росією – ЗМІ

26 травня в 09:40

В Бюро вважають, що у Кушнера є серйозна інформація по цій справі.

Кушнер
Джаред Кушнер потрапив під пильну увагу ФБР у справі про зв'язки команди Трампа з Росією
Зять Дональда Трампа і один з його основних радників Джаред Кушнер потрапив під пильну увагу ФБР в розслідуванні справи про зв'язки команди Трампа з Росією. У ФБР припускають, що у Кушнера є серйозна інформація по таким зв'язків, пише NBC News, посилаючись на численні джерела серед чиновників.

При цьому джерела відзначають, що сам Кушнер поки не є підозрюваним, а скоріше виступає в ролі свідка у цій справі. Поки не відомо, які саме інциденти зацікавили ФБР, однак видання нагадує про зустрічі Кушнера з послом Росії в США Сергієм Кисляком.

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Раніше видання Reuters повідомляло, що Трамп просив директора ФБР припинити розслідування про зв'язки Флінна з РФ. Флінна звільнили з посади радника президента США після того, як Міністерство юстиції заявило про його уразливість через контакти з росіянами, зокрема, з послом РФ у США Сергієм Кисляком.

Як повідомлялося, увечері 9 травня президент США Дональд Трамп звільнив з посади директора ФБР Джеймса Комі. Наступного дня президент пообіцяв знайти більш гідного кандидата на цю посаду.

За матеріалами: DT.UA
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