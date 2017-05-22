Компанії "кухаря Путіна" крали гроші за допомогою картельної змови - ФАС

На компанії накладуть адміністративні штрафи.
За її словами, ФАС визнала, що компанії порушили антимонопольне законодавство країни, проте максимально пом'якшила рішення по цій справі. "Адміністративні штрафи, судячи з практики антимонопольної служби, на компанії накладуть протягом двох місяців", - додала Соболь.
ФБК 19 травня опублікував розслідування, згідно з яким кілька компаній Пригожина вступили в картельну змову і, імітуючи конкуренцію, отримали від Міністерства оборони в рамках держзамовлення більше 23 мільярдів рублів.
Про сегодняшнее решение ФАС России по самому крупному картелю в истории России компаний повара Путина https://t.co/B2PCNRaZbF pic.twitter.com/8G2TsPm0t6— Соболь Любовь (@SobolLubov) 22 травня 2017 р.