Компанії "кухаря Путіна" крали гроші за допомогою картельної змови - ФАС

"Кухар Путіна" викрав з бюджету 8 мільярдів рублів

Федеральна антимонопольна служба (ФАС) Росії визнала картельною змовою дії компаній, пов'язаних з бізнесменом Євгеном Пригожиним, який відомий як "кухар Путіна", повідомила в Twitter юрист Фонду боротьби з корупцією (ФБК) Любов Соболь.

За її словами, ФАС визнала, що компанії порушили антимонопольне законодавство країни, проте максимально пом'якшила рішення по цій справі. "Адміністративні штрафи, судячи з практики антимонопольної служби, на компанії накладуть протягом двох місяців", - додала Соболь.



ФБК 19 травня опублікував розслідування, згідно з яким кілька компаній Пригожина вступили в картельну змову і, імітуючи конкуренцію, отримали від Міністерства оборони в рамках держзамовлення більше 23 мільярдів рублів.