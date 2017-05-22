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Компанії "кухаря Путіна" крали гроші за допомогою картельної змови - ФАС

22 травня в 22:41

На компанії накладуть адміністративні штрафи.

Повар Путина
"Кухар Путіна" викрав з бюджету 8 мільярдів рублів
Федеральна антимонопольна служба (ФАС) Росії визнала картельною змовою дії компаній, пов'язаних з бізнесменом Євгеном Пригожиним, який відомий як "кухар Путіна", повідомила в Twitter юрист Фонду боротьби з корупцією (ФБК) Любов Соболь. 

За її словами, ФАС визнала, що компанії порушили антимонопольне законодавство країни, проте максимально пом'якшила рішення по цій справі. "Адміністративні штрафи, судячи з практики антимонопольної служби, на компанії накладуть протягом двох місяців", - додала Соболь.
 
ФБК 19 травня опублікував розслідування, згідно з яким кілька компаній Пригожина вступили в картельну змову і, імітуючи конкуренцію, отримали від Міністерства оборони в рамках держзамовлення більше 23 мільярдів рублів.


 
За словами засновника ФБК Олексія Навального, більше 8 мільярдів рублів при цьому були викрадені. Після публікації розслідування опозиціонер висловлював побоювання, що ФАС не стане чинити тиск на людину з оточення президента Росії і пом'якшить справу, призначивши компаніям Пригожина мінімальні штрафи.
За матеріалами: DT.UA
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Теги Росія карти штраф Соболь компанія Путін twitter кухар Великдень рішення історія Навальний
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