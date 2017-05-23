Еврокредиторы не досягли згоди з Грецією на переговорах щодо нового траншу

Наступна зустріч відбудеться 15 червня.

ЄС і Греція знову не змогли домовитися про новий транш для фінансової стабілізації European Parliament / Flickr

Єврогрупа, уряд, а також Міжнародний валютний фонд не змогли домовитися про новий транш для стабілізації Греції і про реформи, на які має піти уряд цієї країни. Кредитори відзначають, що Греція вже багато зробила, однак від неї очікують більшого, пише Politico

Новий транш допомоги в 7 мільярдів євро повинен бути виділений вже цього літа, однак кредитори так і не змогли досягти згоди з урядом. Наступний раунд переговорів відбудеться 15 червня.

Раніше повідомлялося, що у парламент Греції в ніч на п'ятницю, 19 травня,, який приймався в надії на те, що міжнародні кредитори спишуть частину боргу Афін і, можливо, нададуть новий транш фінансування.

Влітку 2017 року Греція повинна перерахувати кредиторам 7 млрд доларів в рахунок обслуговування своїх боргів, загальний розмір яких становить близько 300 млрд євро. З 2010 року Греція отримує фінансову допомогу від структур Євросоюзу і Міжнародного валютного фонду (МВФ). У 2015 році був погоджений новий пакет фінансової допомоги на загальну суму 86 млрд євро.

Непопулярні заходи жорсткої економії вже викликали масові профспілкові страйки в Греції.