Еврокредиторы не досягли згоди з Грецією на переговорах щодо нового траншу

Наступна зустріч відбудеться 15 червня.
Новий транш допомоги в 7 мільярдів євро повинен бути виділений вже цього літа, однак кредитори так і не змогли досягти згоди з урядом. Наступний раунд переговорів відбудеться 15 червня.
Влітку 2017 року Греція повинна перерахувати кредиторам 7 млрд доларів в рахунок обслуговування своїх боргів, загальний розмір яких становить близько 300 млрд євро. З 2010 року Греція отримує фінансову допомогу від структур Євросоюзу і Міжнародного валютного фонду (МВФ). У 2015 році був погоджений новий пакет фінансової допомоги на загальну суму 86 млрд євро.
Непопулярні заходи жорсткої економії вже викликали масові профспілкові страйки в Греції.DT.UA