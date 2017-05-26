Естонія висилає російських генконсула і консула в Нарві

Такі дії можуть бути пов'язані з підозрами у шпигунстві.
Екс-глава Поліції безпеки Естонії Райво Аег сказав, що зазвичай дії такого характеру пов'язані з підозрою в шпигунстві.
Прес-секретар Міністерства закордонних справ Естонії Сандра Камілова інформацію підтвердила, але повідомила про те, що в МЗС країни її поки не коментують. Від коментарів також відмовилися посольство Російської Федерації в Естонії.
Однак у Міністерстві закордонних справ Росії висилку обох дипломатів все ж прокоментували. "Це черговий недружній і нічим не обґрунтований акт, який не залишиться без відповіді", - цитує дипломатичне відомство агентство "ТАСС".
Крім того, Держдепартамент США повідомив про видворення з країни 35 російських дипломатів, давши зрозуміти, що співробітники посольства і консульств РФ займалися шпигунством.DT.UA