Естонія висилає російських генконсула і консула в Нарві

Я вже з ZN.ua

"Люди, які голосують за невдах, злодіїв, зрадників і шахраїв,, не є їх жертвами. Вони співучасники..." Джордж Орвелл

Такі дії можуть бути пов'язані з підозрами у шпигунстві.

Консули Росії в Естонії отримали ноту про те, що вони повинні покинути країну

Російські консулиотримали ноту про те, що вони зобов'язані покинути країну. Ноту отримали генеральний консул Російської Федерації в Нарві Дмитро Казенов і консул Андрій Сургаев, повідомляє естонський російськомовний портал Delfi

Екс-глава Поліції безпеки Естонії Райво Аег сказав, що зазвичай дії такого характеру пов'язані з підозрою в шпигунстві.

Прес-секретар Міністерства закордонних справ Естонії Сандра Камілова інформацію підтвердила, але повідомила про те, що в МЗС країни її поки не коментують. Від коментарів також відмовилися посольство Російської Федерації в Естонії.

Однак у Міністерстві закордонних справ Росії висилку обох дипломатів все ж прокоментували. "Це черговий недружній і нічим не обґрунтований акт, який не залишиться без відповіді", - цитує дипломатичне відомство агентство "ТАСС".

Нагадаємо, у четвер, 29 грудня, президент США Барак Обама підписав указ про введенняі втручання у виборчий процес. До санкційного списку Мінфіну США включили шість фізичних осіб і п'ять організацій, включаючи Федеральну службу безпеки РФ і Головне розвідувальне управління Генштабу Міноборони Росії.

Крім того, Держдепартамент США повідомив про видворення з країни 35 російських дипломатів, давши зрозуміти, що співробітники посольства і консульств РФ займалися шпигунством.