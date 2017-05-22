Естонія і Фінляндія проведуть спостережні польоти над Росією

Інспектори проведуть польоти відповідно до договору про відкрите небо.

Естонські та фінські інспектори проведуть спостережний політ над РФ

Спільна група інспекторів з Естонії та Фінляндії проведе спостережні польоти над Росією на румунською літаку спостереження Ан-30. Політ з інспекцією військових об'єктів і озброєнь пройде в рамках Договору про відкрите небо.

Російська сторона зазначила, що буде спостерігати, щоб політ пройшов в рамках регламенту із застосуванням тільки узгодженої апаратури.

Раніше повідомлялося, що спільна місія України, Канади і великої Британії проведев рамках реалізації Договору з відкритого неба. Польоти відбуватимуться зі схвалення російської та білоруської сторони в період з 2 по 6 травня.

Нагадаємо, 16-19 січня багатонаціональна інспекційна група у складі представників України, Канади і Данії в рамках Віденського документу 2011 року перевірила військову діяльність Росії в Ростовській області. Інспектори виявили факт формування в області, що прилягає до державного кордону України, мотострілецької дивізії чисельністю 10,5 тисяч осіб. Також були виявлені скупчення артилерійських систем різних типів в районі Новочеркаська.

Відповідно до Віденського документа, у інспекторів є 14 діб на обробку отриманої інформації, яка через офіційні канали надійде до всіх країн ОБСЄ, в тому числі до Росії.

Віденський документ - це одна з фундаментальних угод часів Холодної війни, яка встановлює правила проведення перевірок, повідомлення про військову активність, а також прозорість в проведенні військових навчань. Цей документ базується на принципах, які були досягнуті в 1975 році в межах ОБСЄ.