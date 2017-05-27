Естонія хоче взяти участь в коаліції проти ІДІЛ

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Вже зараз естонські військові інструктори беруть участь у тренувальній місії в Іраку.

Естонія веде переговори про вступ у коаліцію проти ІДІЛ

Естонія веде з США та іншими союзниками і партнерами переговори про можливу участь у коаліції проти ІДІЛ, заявив міністр оборони країни Маргус Цахкна.

"Естонія вже вела консультації як з США, так і іншими партнерами про створення великої коаліції проти ІДІЛ", - сказав Цахкна.

Він зазначив, що Естонія зараз бере участь у тренувальній місії в Іраку, направивши туди десять своїх військовослужбовців. Крім того, парламент обговорює в даний час питання про відправку ще п'ятьох інструкторів для підготовки медиків і саперів.

"Зараз, коли на саміті НАТО було вирішено про посилення дій проти ІДІЛ в Іраку, Естонія повинна зважити і відправку бойового підрозділу на театр військових дій на Близькому Сході. Консультації на цю тему ведуться," - сказав міністр.

За його словами, Естонія направлених раніше тренувальні місії, "але у нас не було деякий час такої військової місії, до якої ми повинні бути готові... Про це поки ще рано говорити, але це ніякий не секрет, що саме на тему великої коаліції ми консультувалися як з США, так і з іншими партнерами, про те, яким би міг бути наш внесок", - сказав міністр.

Раніше Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг повідомив, що Альянс вже затвердив рішення про участь у коаліції проти терористичної організації "Ісламська держава".