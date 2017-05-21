Ердоган знову очолив правлячу партію Туреччини

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"Люди, які голосують за невдах, злодіїв, зрадників і шахраїв,, не є їх жертвами. Вони співучасники..." Джордж Орвелл

За президента віддали голоси майже 1,5 тисячі делегатів з'їзду "Партії справедливості і розвитку".

Ердоган перестав бути неформальним лідером "партії справедливості та розвитку"

Президента Туреччинизнову обрали головою "Партії справедливості та розвитку".

Голоси за президента країни віддали 1414 делегатів III з'їзду партії в Анкарі 21 травня, передає Anadolu.

Эродоган заявив, що партз'їзд "покладе початок "новому етапу розвитку партії та країни в цілому".

"Майбутні місяці стануть періодом стрибка у багатьох сферах, в тому числі, в економічній сфері та у сфері боротьби з тероризмом", – підкреслив президент Туреччини.

Ердоган залишив посаду голови "Партії справедливості та розвитку" після перемоги на президентських виборах у 2014 році. Відповідно до вимог Конституції, президенту країни заборонялося бути членом будь-якої партії. Після конституційного референдуму про розширення повноважень президента цю вимогу з Основного закону прибрали.

Нагадаємо, 16 квітня в Туреччині відбувся референдум щодо конституційної реформи, прихильники якої з мінімальним відривом (51,4% проти 48,6%) здобули перемогу. Опозиція заявила про численні порушення під час голосування і намір оскаржити його результати в суді.

Ініціатори реформи запропонували 18 поправок до Основного закону, які повинні суттєво розширити повноваження президента.