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Ердоган знову очолив правлячу партію Туреччини

21 травня в 21:35

За президента віддали голоси майже 1,5 тисячі делегатів з'їзду "Партії справедливості і розвитку".

Эрдоган Стамбул
Ердоган перестав бути неформальним лідером "партії справедливості та розвитку"
Президента Туреччини Реджепа Ердогана знову обрали головою "Партії справедливості та розвитку".

Голоси за президента країни віддали 1414 делегатів III з'їзду партії в Анкарі 21 травня, передає Anadolu.

Эродоган заявив, що партз'їзд "покладе початок "новому етапу розвитку партії та країни в цілому".

"Майбутні місяці стануть періодом стрибка у багатьох сферах, в тому числі, в економічній сфері та у сфері боротьби з тероризмом", – підкреслив президент Туреччини.

Ердоган залишив посаду голови "Партії справедливості та розвитку" після перемоги на президентських виборах у 2014 році. Відповідно до вимог Конституції, президенту країни заборонялося бути членом будь-якої партії. Після конституційного референдуму про розширення повноважень президента цю вимогу з Основного закону прибрали.

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Нагадаємо, 16 квітня в Туреччині відбувся референдум щодо конституційної реформи, прихильники якої з мінімальним відривом (51,4% проти 48,6%) здобули перемогу. Опозиція заявила про численні порушення під час голосування і намір оскаржити його результати в суді.

Ініціатори реформи запропонували 18 поправок до Основного закону, які повинні суттєво розширити повноваження президента.

За матеріалами: Anadolu Agency
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Теги Ердоган Туреччина конституція
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