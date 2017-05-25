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Екс-радник Трампа готовий дати свідчення по зв'язках команди президента з Росією

25 травня в 10:25

Пейдж вважає, що його свідчення стануть "великим ривком".

Картер Пейдж
Картер Пейдж готовий надати інформацію щодо співпраці команди Трампа з Росією, яка стане «великим ривком» в розслідуванні
news-front.info
Колишній радник Дональда Трампа з питань зовнішньої політики Картер Пейдж погодився дати свідчення перед комісією Сенату США, яка розслідує зв'язок команди Трампа з Росією. Пейдж заявив, що він буде "відкритою книгою" для розслідувачів, а його свідчення стануть "великим ривком у правильному напрямку", пише USA Today.

Сам Пейдж раніше потрапив під слідство про зв'язки команди Трампа з Росією і перестав виконувати роль радника Трампа. У комітеті Сенату поки не підтвердили, коли саме Пейдж надасть свої свідчення.

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Раніше повідомлялося, що американська розвідка минулого літа отримала інформацію, яка показала, як російські високопоставлені політики і члени розвідслужб хотіли вплинути на Дональда Трампа через його радників. Інформація вважається досить надійною, щоб надати її ФБР в рамках розслідування зв'язків команди Трампа з Росією, писала The New York Times, посилаючись на три незалежних джерела в колишній і нинішній адміністрації президента.

Раніше видання Reuters повідомляло, що Трамп просив директора ФБР припинити розслідування про зв'язки Флінна з РФ. Флінна звільнили з посади радника президента США після того, як Міністерство юстиції заявило про його уразливість через контакти з росіянами, зокрема, з послом РФ у США Сергієм Кисляком. Як повідомлялося, увечері 9 травня президент США Дональд Трамп звільнив з посади директора ФБР Джеймса Комі. Наступного дня президент пообіцяв знайти більш гідного кандидата на цю посаду

За матеріалами: DT.UA
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Теги Трамп Росія свідчення США
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