Екс-радник Трампа готовий дати свідчення по зв'язках команди президента з Росією

Пейдж вважає, що його свідчення стануть "великим ривком".
Сам Пейдж раніше потрапив під слідство про зв'язки команди Трампа з Росією і перестав виконувати роль радника Трампа. У комітеті Сенату поки не підтвердили, коли саме Пейдж надасть свої свідчення.російські високопоставлені політики і члени розвідслужб хотіли вплинути на Дональда Трампа через його радників. Інформація вважається досить надійною, щоб надати її ФБР в рамках розслідування зв'язків команди Трампа з Росією, писала The New York Times, посилаючись на три незалежних джерела в колишній і нинішній адміністрації президента.
Раніше видання Reuters повідомляло, що Трамп просив директора ФБР припинити розслідування про зв'язки Флінна з РФ. Флінна звільнили з посади радника президента США після того, як Міністерство юстиції заявило про його уразливість через контакти з росіянами, зокрема, з послом РФ у США Сергієм Кисляком. Як повідомлялося, увечері 9 травня президент США Дональд Трамп звільнив з посади директора ФБР Джеймса Комі. Наступного дня президент пообіцяв знайти більш гідного кандидата на цю посадуDT.UA