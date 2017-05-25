Екс-радник Трампа готовий дати свідчення по зв'язках команди президента з Росією

Пейдж вважає, що його свідчення стануть "великим ривком".

Картер Пейдж готовий надати інформацію щодо співпраці команди Трампа з Росією, яка стане «великим ривком» в розслідуванні news-front.info

Колишній радникз питань зовнішньої політики Картер Пейдж погодився дати свідчення перед комісією Сенату США, яка розслідує зв'язок команди Трампа з Росією. Пейдж заявив, що він буде "відкритою книгою" для розслідувачів, а його свідчення стануть "великим ривком у правильному напрямку", пише USA Today

Сам Пейдж раніше потрапив під слідство про зв'язки команди Трампа з Росією і перестав виконувати роль радника Трампа. У комітеті Сенату поки не підтвердили, коли саме Пейдж надасть свої свідчення.

Раніше повідомлялося, що американська розвідка минулого літа отримала інформацію, яка показала, якчерез його радників. Інформація вважається досить надійною, щоб надати її ФБР в рамках розслідування зв'язків команди Трампа з Росією, писала The New York Times, посилаючись на три незалежних джерела в колишній і нинішній адміністрації президента.

Раніше видання Reuters повідомляло, що Трамп просив директора ФБР припинити розслідування про зв'язки Флінна з РФ. Флінна звільнили з посади радника президента США після того, як Міністерство юстиції заявило про його уразливість через контакти з росіянами, зокрема, з послом РФ у США Сергієм Кисляком. Як повідомлялося, увечері 9 травня президент США Дональд Трамп звільнив з посади директора ФБР Джеймса Комі. Наступного дня президент пообіцяв знайти більш гідного кандидата на цю посаду