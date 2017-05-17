Екс-інформатора Wikileaks Челсі Меннінг випустили з в'язниці

Меннінг провела у в'язниці всього 4 з 35 років, до яких вона була засуджена в 2013 році.

Челсі Меннінг була достроково звільнена з в'язниці en.wikipedia.org

Колишній інформаторЧелсі Меннінг вийшла з військової в'язниці в Канзасі після чотирьох років ув'язнення. Меннінг вийшла на 28 років раніше терміну, до якого вона була засуджена у 2013 році, через пом'якшення їй покарання екс-президентом Бараком Обамою, повідомляє BBC

Меннінг була засуджена в 2013 році на 35 років ув'язнення за передачу дипломатичних і військових документів WikiLeaks.

Разом з тим, раніше Ассанж заявляв про те, що готовий здатися США за умови звільнення свого інформатора - колишнього офіцера армії США Челсі Меннінга.