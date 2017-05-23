Екс-директор ЦРУ припустив, що Росія вербувала американців під час виборів у США - Reuters

Бреннан зізнався, що не знає на певне, чи були російські зусилля успішними.

Бреннан сказав, що Росія намагалася вербувати американців.

Колишній директор ЦРУ Джон Бреннан розповів, що під час виборів президентау 2016 році було досить багато контактів між американцями і чиновниками Росії. Тому, на його думку, існують розумні підстави розслідувати можливу співпрацю американської сторони з Москвою.

Про це, як повідомляє Reuters, Бреннан сказав під час виступу перед Комітетом Палати представників з питань розвідки.

"У мене були питання без відмовідею про те, чи змогли росіяни успішно завербувати американців, які брали участь у кампанії, щоб вони діяли в їхніх інтересах", - сказав колишній директор ЦРУ.

Водночас, він відмовився називати імена людей, які за його словами контактували з російськими чиновниками.

Сьогодні лояльне до Демократичної партії видання Washington post писало, що президент Дональд Трамп просив директорів розвідки і АНБ заперечити його зв'язки з Росією. Видання пише, що Трамп шукав підтримки у голів розвідуправлінь після того, як тогочасний директор ФБР Джеймс Комі підтвердив Комітету Палати представників з питань розвідки, що його відомство дійсно розслідує "природу зв'язків між людьми, пов'язаними з кампанією Трампа і російським урядом". Джерела видання розповіли, що розмова Трампа з Роджерсом була задокументована у внутрішній записці представником АНБ.

Раніше видання Reuters повідомляло, що Трамп просив директора ФБР припинити розслідування про зв'язки Флінна з РФ. Флінна звільнили з посади радника президента США після того, як Міністерство юстиції заявило про його уразливість через контакти з росіянами, зокрема, з послом РФ у США Сергієм Кисляком.