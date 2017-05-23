Екс-директор ЦРУ припустив, що Росія вербувала американців під час виборів у США - Reuters

Бреннан зізнався, що не знає на певне, чи були російські зусилля успішними.
Про це, як повідомляє Reuters, Бреннан сказав під час виступу перед Комітетом Палати представників з питань розвідки.
"У мене були питання без відмовідею про те, чи змогли росіяни успішно завербувати американців, які брали участь у кампанії, щоб вони діяли в їхніх інтересах", - сказав колишній директор ЦРУ.
Водночас, він відмовився називати імена людей, які за його словами контактували з російськими чиновниками.
Сьогодні лояльне до Демократичної партії видання Washington post писало, що президент Дональд Трамп просив директорів розвідки і АНБ заперечити його зв'язки з Росією. Видання пише, що Трамп шукав підтримки у голів розвідуправлінь після того, як тогочасний директор ФБР Джеймс Комі підтвердив Комітету Палати представників з питань розвідки, що його відомство дійсно розслідує "природу зв'язків між людьми, пов'язаними з кампанією Трампа і російським урядом". Джерела видання розповіли, що розмова Трампа з Роджерсом була задокументована у внутрішній записці представником АНБ.
Раніше видання Reuters повідомляло, що Трамп просив директора ФБР припинити розслідування про зв'язки Флінна з РФ. Флінна звільнили з посади радника президента США після того, як Міністерство юстиції заявило про його уразливість через контакти з росіянами, зокрема, з послом РФ у США Сергієм Кисляком.DT.UA