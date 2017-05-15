Екологи США попередили про небезпеку стіни на кордоні з Мексикою для карликових леопардів

В Техасі залишилося близько 50 особин оцелотов.

Будівництво стіни на кордоні з Мексикою завдасть шкоди екосистемі Техасу en.wikipedia.org

Будівництвостворить серйозну загрозу виживання популяції оцелотів (карликових леопардів) у США. Єдиний шанс для їх виживання – зв'язок з крупнішими популяціями у Мексиці, заявляють екологи Національного заповідника Ріо-Гранде в Техасі.

"Стіна може змінити всю екологію регіону. А якщо вона буде бетонною, то це зупинить усе. Деякі птахи зможуть перелітати, але більше ніхто не пройде. Навіть миша не пролізе", – пояснив еколог Скотт Нікол у коментарі "Голосу Америки".

Паркан на кордоні США та Мексики, побудований при президенті Джорджі Буші-молодшому, розрізав природний заповідник на дві частини, що призвело до ускладнення екологічної ситуації в долині Ріо-Гранде, де проживають, як мінімум 19 видів тварин, які знаходяться під охороною федерального уряду.

Під час природних катаклізмів місцева річка виходить з берегів, і стіна може позбавити тварин можливості рятуватися від стихії, попереджають вчені.

Раніше повідомлялося, що стіна, яку Дональд Трамп обіцяв побудувати на американо-мексиканському кордоні, коштуватиме США 21,6 мільярдів доларів, а час її зведення розтягнеться на три з половиною роки.

В ході своєї передвиборної кампанії Дональд Трамп зобов'язався побудувати південному кордоні Сполучених Штатів стіну, щоб стримати нелегальних іммігрантів, пообіцявши взяти кошти на її будівництво у Мексики.