Топ Новини
<
>

Додон звинуватив уряд Молдови в спробах розсварити країну з Росією

1 червня в 16:43

Президент стверджує, що дії парламентської більшості країни спрямовані проти нього і молдавського народу.

Игорь Додон1
Додон сказав, що уряд його країни хоче розсварити Молдову з Росією
Ігор Додон / Twitter
Президент Молдови Ігор Додон звинуватив уряд своєї країни в спробах розсварити Молдову з Росією. Крім того, Додон стверджує, що дії парламентської більшості Молдови направлені проти нього і молдавського народу.

При цьому президент висловив упевненість, що відносини Росії і Молдови збережуть свій рівень і динаміку розвитку.

Читайте також: Росія вирішила вислати п'ять дипломатів Молдови у відповідь на дії Кишинева
Раніше повідомлялося, що президент Молдови Ігор Додон сьогодні відвідає Росію, де у нього заплановано безліч зустрічей з керівництвом РФ. Сам Додон заявив, що поїде в Росію для того, щоб "виправити помилки евроуніоністів", які представляють чинну владу країни.

Нагадаємо, що прем'єр-міністр Молдови Павло Філіп розповів, що причиною оголошення п'яти співробітників дипломатичного представництва Росії персонами нон грата стала інформація від спецслужб. Імена дипломатів, яких вислали з країни, Філіп не назвав.

Раніше повідомлялося, що міністерство закордонних справ Молдови вирішило вислати п'ятьох співробітників російського посольства. Посол Росії в Молдові Фарит Мухаметшин заявив, що Кишинів повідомив про це 29 травня у другій половині дня. Дипломати мають покинути країну протягом доби.

За матеріалами: ТАСС
Читайте також
Теги Молдова Росія президент додон
Помітили помилку?
Будь ласка, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Немає коментарів
Loading...
Реклама
USD 26.31
EUR 29.52
Останні новини
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
Загрузка...