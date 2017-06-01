Додон звинуватив уряд Молдови в спробах розсварити країну з Росією

Президент стверджує, що дії парламентської більшості країни спрямовані проти нього і молдавського народу.

Додон сказав, що уряд його країни хоче розсварити Молдову з Росією Ігор Додон / Twitter

Президент Молдови Ігор Додон звинуватив уряд своєї країни в спробах розсварити Молдову з Росією. Крім того, Додон стверджує, що дії парламентської більшості Молдови направлені проти нього і молдавського народу.

При цьому президент висловив упевненість, що відносини Росії і Молдови збережуть свій рівень і динаміку розвитку.

Раніше повідомлялося, що президент Молдови Ігор Додон сьогодні відвідає Росію, де у нього заплановано безліч зустрічей з керівництвом РФ. Сам, які представляють чинну владу країни.

Нагадаємо, що прем'єр-міністр Молдови Павло Філіп розповів, що причиною оголошення п'яти співробітників дипломатичного представництва Росії персонами нон грата стала інформація від спецслужб. Імена дипломатів, яких вислали з країни, Філіп не назвав.

Раніше повідомлялося, що міністерство закордонних справ Молдови вирішило вислати п'ятьох співробітників російського посольства. Посол Росії в Молдові Фарит Мухаметшин заявив, що Кишинів повідомив про це 29 травня у другій половині дня. Дипломати мають покинути країну протягом доби.