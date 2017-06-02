Додон заявив про готовність до федералізації Молдови і Придністров'я

Президент Молдови розраховує на переговори з Росією щодо придністровської проблеми.

Додон перейнявся долею Придністров'я. Ігор Додон / Twitter

Президент Молдови Ігор Додон заявив, що не виключає формату федералізації при вирішенні проблеми з Придністров'ям і запевняє, що Молдова ніколи не визнає незалежність ПМР. При цьому він також упевнений, що Росія сяде за стіл переговорів про статус Придністров'я.

"Я прихильник федеративного устрою держави. Давайте не будемо дивитися на назву. Дати їм місця в парламенті загалом. Нехай буде свій парламент, без проблем", - сказав Додон в опублікованому в п'ятницю інтерв'ю газеті "Комсомольская правда".

"Ми, Молдова, не визнаємо незалежність Придністров'я. Статус суб'єкта Російської Федерації не вийде. Калінінград не вийде. Варіанти які? Два: йти в Україну або в Молдову", - зазначив він, підкресливши, що "потрібно сідати за стіл переговорів і дивитися, який статус буде". "І я впевнений, що і Росія на це не піде. І наші західні партнери підуть на це. Я в Брюсселі це питання теж обговорював. Треба просто сідати і вирішувати проблему", - додав Додон.

Придністров'я фактично непідконтрольне Молдові з 1992 року.

Як повідомлялося, лідер самопроголошеного Придністров'я Вадим Красносельський відкинув пропозицію розпочати переговори про надання регіону особливого статусу всередині Молдови. За словами Красносільського, він не збирається змінювати курс невизнаної республіки на приєднання до Росії