Додон поїхав у Росію для "виправлення помилок" уряду

Президент Молдови побоюється закриття російського ринку, що призведе до банкрутства сотень фермерів".

Додон поїхав у Росію, щоб "виправляти помилки евроуніоністів" Ігор Додон / Twitter

ПрезидентІгор Додон сьогодні відвідає Росію, де у нього заплановано безліч зустрічей з керівництвом РФ. Сам Додон заявив, що поїде в Росію для того, щоб "виправити помилки евроуніоністів", які представляють чинну владу країни, повідомляє молдавський ресурс Noi.md

Додон відмітив, що нинішні дії уряду погрожують закриттям російського ринку, що, на думку президента, призведе до банкрутства сотень фермерів".

Нагадаємо, що прем'єр-міністр Молдови Павло Філіп розповів, що причиноюстала інформація від спецслужб. Імена дипломатів, яких вислали з країни, Філіп не назвав.

Раніше повідомлялося, що міністерство закордонних справ Молдови вирішило вислати п'ятьох співробітників російського посольства. Посол Росії в Молдові Фарит Мухаметшин заявив, що Кишинів повідомив про це 29 травня у другій половині дня. Дипломати мають покинути країну протягом доби.