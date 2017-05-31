Додон поїхав у Росію для "виправлення помилок" уряду

Президент Молдови побоюється закриття російського ринку, що призведе до банкрутства сотень фермерів".
Додон поїхав у Росію, щоб "виправляти помилки евроуніоністів"
Ігор Додон / Twitter
Президент Молдови
Ігор Додон сьогодні відвідає Росію, де у нього заплановано безліч зустрічей з керівництвом РФ. Сам Додон заявив, що поїде в Росію для того, щоб "виправити помилки евроуніоністів", які представляють чинну владу країни, повідомляє молдавський ресурс Noi.md
.
Додон відмітив, що нинішні дії уряду погрожують закриттям російського ринку, що, на думку президента, призведе до банкрутства сотень фермерів".
Нагадаємо, що прем'єр-міністр Молдови Павло Філіп розповів, що причиною оголошення п'яти співробітників дипломатичного представництва Росії персонами нон грата
стала інформація від спецслужб. Імена дипломатів, яких вислали з країни, Філіп не назвав.
Раніше повідомлялося, що міністерство закордонних справ Молдови вирішило вислати п'ятьох співробітників російського посольства. Посол Росії в Молдові Фарит Мухаметшин заявив, що Кишинів повідомив про це 29 травня у другій половині дня. Дипломати мають покинути країну протягом доби.
За матеріалами:
Noi.md