Топ Новини
<
>

Додон поїхав у Росію для "виправлення помилок" уряду

31 травня в 12:04

Президент Молдови побоюється закриття російського ринку, що призведе до банкрутства сотень фермерів".

Игорь Додон1
Додон поїхав у Росію, щоб "виправляти помилки евроуніоністів"
Ігор Додон / Twitter
Президент Молдови Ігор Додон сьогодні відвідає Росію, де у нього заплановано безліч зустрічей з керівництвом РФ. Сам Додон заявив, що поїде в Росію для того, щоб "виправити помилки евроуніоністів", які представляють чинну владу країни, повідомляє молдавський ресурс Noi.md.

Додон відмітив, що нинішні дії уряду погрожують закриттям російського ринку, що, на думку президента, призведе до банкрутства сотень фермерів".

Читайте також: Додон не сприймає вступу Молдови в НАТО
Нагадаємо, що прем'єр-міністр Молдови Павло Філіп розповів, що причиною оголошення п'яти співробітників дипломатичного представництва Росії персонами нон грата стала інформація від спецслужб. Імена дипломатів, яких вислали з країни, Філіп не назвав.

Раніше повідомлялося, що міністерство закордонних справ Молдови вирішило вислати п'ятьох співробітників російського посольства. Посол Росії в Молдові Фарит Мухаметшин заявив, що Кишинів повідомив про це 29 травня у другій половині дня. Дипломати мають покинути країну протягом доби.

За матеріалами: Noi.md
Читайте також
Теги Росія Молдова президент
Помітили помилку?
Будь ласка, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Немає коментарів
Loading...
Реклама
USD 26.35
EUR 29.44
Останні новини
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
Загрузка...