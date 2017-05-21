До WannaCry можуть бути причетні спецслужби КНДР – Reuters

Пхеньян використовує киберпрестпления для поповнення валютних резервів країни.
За даними видання, спецпідрозділ спецслужб КНДР міг здійснити ряд успішних кібератак на території Південної Кореї, США і ще близько 10 держав.
Експерти знайшли технічні докази, які можуть зв'язати Пхеньян із розповсюдженням вірусу, який уже вразив понад 300 тисяч пристроїв у 150 країнах.
За подібні операції в КНДР відповідає так званий "Підрозділ 180", що входить до складу Головного бюро розвідки. Його діяльність спрямована на поповнення валютних запасів Північної Кореї шляхом зломів ресурсів фінустанов, крадіжки грошей з банківських карт і кібервимагання.
Хакери, які працюють на КНДР, живуть за кордоном і діють під прикриттям, будучи співробітниками північнокорейських торгових компаній та їх філій, а також спільних підприємств у Китаї та Південно-Східної Азії.
Хробак WCry (також відомий як WannaCry і WannaCryptor) шифрує файли на комп'ютері й вимагає викуп у біткоїнах за відновлення доступу до інформації. У п'ятницю корпорація Microsoft оновила операційну систему Windows і свій безкоштовний антивірус, забезпечивши захист від шкідливої програми WannaCry.
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