Держдепартамент США відреагував на заборону російських соцмереж в Україні

У США закликають знайти шляхи захисту своїх національних інтересів, не приносячи шкоди конституційним принципам.

Держдеп США розкритикував українське рішення щодо блокування «ВКонтакте» і «Однокласники» radiosvoboda.org/

Державний департамент США прокоментував ситуацію з українською"ВКонтакте" і "Однокласники". У Держдепартаменті сказали, що усвідомлюють небезпеку підконтрольних ЗМІ Росії, однак вважають, що захист національної безпеки не повинен суперечити демократичним принципам, пише " Голос Америки ".

Держдепартамент зазначає важливість свободи слова, яка є ключовим елементом демократії. Зовнішньополітичне відомство США закликає Україну захищати свої національні інтереси, не приносячи шкоди конституційним принципам.

Нагадаємо, президент України Петро Порошенко своїм указом від 15 травнявід 28 квітня 2017 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)". В оновлений перелік юридичних осіб, до яких застосовуються санкції, внесені, зокрема ТОВ "Яндекс", ТОВ "Мейл.РУ Україна", а також багато інших відомих російських компаній.

Детальніше про заборону в Україні російських соцмереж, інтернет-сервісів та компаній читайте в матеріалі DT.UA "Блокування російських інтернет-сервісів і соцмереж: що відомо".