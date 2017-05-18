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Держдепартамент США відреагував на заборону російських соцмереж в Україні

18 травня в 08:55

У США закликають знайти шляхи захисту своїх національних інтересів, не приносячи шкоди конституційним принципам.

Госдеп США
Держдеп США розкритикував українське рішення щодо блокування «ВКонтакте» і «Однокласники»
radiosvoboda.org/
Державний департамент США прокоментував ситуацію з українською забороною соціальних мереж "ВКонтакте" і "Однокласники". У Держдепартаменті сказали, що усвідомлюють небезпеку підконтрольних ЗМІ Росії, однак вважають, що захист національної безпеки не повинен суперечити демократичним принципам, пише "Голос Америки".

Держдепартамент зазначає важливість свободи слова, яка є ключовим елементом демократії. Зовнішньополітичне відомство США закликає Україну захищати свої національні інтереси, не приносячи шкоди конституційним принципам.

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Нагадаємо, президент України Петро Порошенко своїм указом від 15 травня ввів у дію рішення РНБО від 28 квітня 2017 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)". В оновлений перелік юридичних осіб, до яких застосовуються санкції, внесені, зокрема ТОВ "Яндекс", ТОВ "Мейл.РУ Україна", а також багато інших відомих російських компаній.

Детальніше про заборону в Україні російських соцмереж, інтернет-сервісів та компаній читайте в матеріалі DT.UA "Блокування російських інтернет-сервісів і соцмереж: що відомо".

За матеріалами: DT.UA
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Теги Україна Росія США заборона соцмережі санкції
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