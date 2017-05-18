Держдепартамент США відреагував на заборону російських соцмереж в Україні

У США закликають знайти шляхи захисту своїх національних інтересів, не приносячи шкоди конституційним принципам.
Держдепартамент зазначає важливість свободи слова, яка є ключовим елементом демократії. Зовнішньополітичне відомство США закликає Україну захищати свої національні інтереси, не приносячи шкоди конституційним принципам.ввів у дію рішення РНБО від 28 квітня 2017 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)". В оновлений перелік юридичних осіб, до яких застосовуються санкції, внесені, зокрема ТОВ "Яндекс", ТОВ "Мейл.РУ Україна", а також багато інших відомих російських компаній.
Детальніше про заборону в Україні російських соцмереж, інтернет-сервісів та компаній читайте в матеріалі DT.UA "Блокування російських інтернет-сервісів і соцмереж: що відомо".DT.UA