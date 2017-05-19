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Держдепартамент США уточнив свою позицію з приводу блокування російських соцмереж Україною

19 травня в 10:07

У Держдепі сказали, що попередній коментар не був офіційною позицією структури.

Госдеп США
У Держдепартаменті сказали, що не критикували рішення України заблокувати російські соцмережі
radiosvoboda.org/
Державний департамент США повідомив, що не надавав офіційної позиції відомства блокування Україною російських соцмереж. Колишню заяву було особистою позицією одного з Держдепу, зазначають представники структури, повідомляє "Voice of America".

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Нагадаємо, президент України Петро Порошенко своїм указом від 15 травня ввів у дію рішення РНБОвід 28 квітня 2017 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)". В оновлений перелік юридичних осіб, до яких застосовуються санкції, внесені, зокрема ТОВ "Яндекс", ТОВ "Мейл.РУ Україна", а також багато інших відомих російських компаній.

Детальніше про заборону в Україні російських соцмереж, інтернет-сервісів та компаній читайте в матеріалі DT.UA "Блокування російських інтернет-сервісів і соцмереж: що відомо".

За матеріалами: DT.UA
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Теги Україна Росія соцмережі блокування США
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