Держдепартамент США уточнив свою позицію з приводу блокування російських соцмереж Україною

У Держдепі сказали, що попередній коментар не був офіційною позицією структури.

У Держдепартаменті сказали, що не критикували рішення України заблокувати російські соцмережі radiosvoboda.org/

Державний департамент США повідомив, що не надавав офіційної позиції відомства. Колишню заяву було особистою позицією одного з Держдепу, зазначають представники структури, повідомляє " Voice of America ".

Нагадаємо, президент України Петро Порошенко своїм указом від 15 травнявід 28 квітня 2017 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)". В оновлений перелік юридичних осіб, до яких застосовуються санкції, внесені, зокрема ТОВ "Яндекс", ТОВ "Мейл.РУ Україна", а також багато інших відомих російських компаній.

Детальніше про заборону в Україні російських соцмереж, інтернет-сервісів та компаній читайте в матеріалі DT.UA "Блокування російських інтернет-сервісів і соцмереж: що відомо".