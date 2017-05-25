Демократи шукають зв'язки Трампа з Росією в Deutsche Bank - Der Spiegel

Німецький банк став найбільшим кредитором бізнесу нинішнього американського президента.

Демократи просять у Deutsche Bank дані про кредити Трампа.

Конгресмени від Демократичної партіївимагають від німецького Deutsche Bank інформацію про можливі зв'язки їхнього клієнта Дональда Трампа з Росією.

Про це повідомляє німецьке видання Der Spiegel, додаючи, що Конгрес хоче знати, чи не видавав банк бізнесу Трампа кредити, які були підкріплені урядовими гарантіями Росії. Про це, як повідомляє видання, йдеться в листі демократів до голови Deusche Bank Джону Краяну. Таким чином, політичні опоненти в Конгресі хочуть з'ясувати, чи були у президента США фінансові зв'язки з Москвою, і чи можуть вони впливати тепер на його політичні рішення.

Видання нагадує, що у лютому Deutsche Bank вже проводив внутрішнє розслідування на цю тему. Однак, тоді жодних підозрілих зв'язків Трампа з Росією виявлено не було.

Раніше видання Reuters повідомляло, що Трамп просив директора ФБР припинити розслідування про зв'язки Флінна з РФ. Флінна звільнили з посади радника президента США після того, як Міністерство юстиції заявило про його уразливість через контакти з росіянами, зокрема, з послом РФ у США Сергієм Кисляком.

Як повідомлялося, увечері 9 травня президент США Дональд Трамп звільнив з посади директора ФБР Джеймса Комі. Наступного дня президент пообіцяв знайти більш гідного кандидата на цю посаду.