Цукерберг отримав почесний учений ступінь у Гарварді через 12 років після відрахування

У випускний промові він порадив не зосереджуватися тільки на кар'єрному зростанні, а ставити перед собою більш високі цілі.

Цукерберг отримав вчений ступінь в Гарварді

Засновник і виконавчий директор Facebook Марк Цукерберг отримав вчений ступінь в Гарварді через 12 років після того, як покинув університет, йдеться в заяві, опублікованому в четвер на офіційному сайті вузу.

Цукерберг опублікував у соціальних мережах (Facebook і Instagram) фотографію, на якій він зображений в академічному одязі разом з батьками і тримає в руках диплом.

"Мама, я завжди тобі казав, що повернуся, щоб отримати ступінь", - свідчить підпис.

Глава Facebook також виступив із зверненням до випускників університету. "Треба визнати, що ви досягли того, чого я не зміг. Якщо я зможу закінчити цю промову, то це буде перше, що мені вдасться завершити у Гарварді", - відзначив з іронією Цукерберг. Він порадив молодим фахівцям не зосереджуватися тільки на кар'єрному зростанні, а ставити перед собою більш високі цілі.

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Майбутній мільярдер вчився в Гарварді з 2002 року. У 2004 році він став одним із засновників соціальної мережі Facebook, а в наступному році пішов з університету, щоб приділяти більше часу розвитку компанії. Вважається, що деякі ключові елементи соціальної мережі Цукерберг продумував в своїй кімнаті в студентському гуртожитку.

Компанія Facebook у 2016 році отримала 10,217 мільярдів доларів чистого прибутку, тоді як в 2015 цей показник склав 3,68 мільярдів доларів. Таким чином, зростання чистого прибутку склало 177%. При цьому, виручка найпопулярнішої в світі соціальної мережі склала 27,6 мільярда доларів. За підсумками року виручка компанії виросла на 54%.