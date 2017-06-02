Чорногорія ввела персональні санкції проти 149 громадян Росії та України

Країна заборонила в'їзд на свою територію для причетних до анексії Криму і війни в Донбасі.

Чорногорія заборонила в'їзд для 149 чоловік з Росії і України за участь у анексії Криму і війну в Донбасі Путеводитель по Черногории

Чорногорія вирішила заборонити в'їзд для 149 громадян Росії і України, яких підозрюють у причетності до анексії Криму і війну в Донбасі. Список, проти якого були введені, був затверджений Європейською Радою, пише портал B92

Такі дії Чорногорії стали відповіддю на подібні заходи з боку Росії проти тих політиків Чорногорії, які сприяли приєднанню країни до НАТО. Під санкції Чорногорії потрапили такі люди, як віце-прем'єр Росії Дмитро Рогозін, секретар ради безпеки Росії Микола Патрушев, а також лідер Чечні Рамзан Кадиров.

Раніше повідомлялося, що прем'єр-міністр Чорногорії Душко Маркович, голова парламенту Іван Брайович і президент Демократичної партії соціалістів Міло Джукановіч, яким Росія забороняє в'їзд в країну. У список також потрапили не менше 46 депутатів, які голосували за приєднання країни до НАТО.

Нагадаємо, що міністерство закордонних справ Чорногорії викликало російського посла Сергія Грицая для вручення ноти протесту за депортацію чорногірського депутата з Росії. Міністерство також зажадало від Росії роз'яснень щодо цього інциденту.

Раніше повідомлялося, що міністр закордонних справ Чорногорії Срджан Дорманович повідомив, що Росія серйозно втручається у внутрішні справи країни. Дорманович зазначив, що Росія останні два роки втручається у внутрішньополітичні питання країни, проводячи свою політику протидії розширенню НАТО.