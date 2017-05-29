Чорногорія вручила ноту протесту послові РФ за депортацію депутата

МЗС Чорногорії вимагає від Росії роз'яснень щодо інциденту з чорногорським депутатом в аеропорту Москви.

Чорногорія викликала російського посла, після депортації чорногорського депутата з Москви Путеводитель по Черногории

Міністерство закордонних справ Чорногорії викликало російського посла Сергія Грицая для вручення ноти протесту за депортацію чорногорського депутата з Росії. Міністерство також зажадало від Росії роз'яснень щодо цього інциденту.

Раніше в московському аеропорту Домодєдово було затримано та депортовано депутата парламенту Чорногорії Міодрага Вуковича. Депутату оголосили, що він є персоною нон грата.

Раніше повідомлялося, що міністр закордонних справ Чорногорії Срджан Дорманович повідомив, що. Дорманович зазначив, що Росія останні два роки втручається у внутрішньополітичні питання країни, проводячи свою політику протидії розширенню НАТО.

Раніше Дональд Трамп підписав постанову про ратифікацію приєднання Чорногоріїдо НАТО. Минулого місяця Сенат більшістю голосів підтримав розширення альянсу. У Вашингтоні сподіваються, що приєднання Чорногорії подасть сигнал Росії про те, що США протистоять російським спроб поширити свій вплив в Європі.