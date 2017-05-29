Топ Новини
<
>

Чорногорія вручила ноту протесту послові РФ за депортацію депутата

29 травня в 16:31

МЗС Чорногорії вимагає від Росії роз'яснень щодо інциденту з чорногорським депутатом в аеропорту Москви.

флаг Черногории
Чорногорія викликала російського посла, після депортації чорногорського депутата з Москви
Путеводитель по Черногории
Міністерство закордонних справ Чорногорії викликало російського посла Сергія Грицая для вручення ноти протесту за депортацію чорногорського депутата з Росії. Міністерство також зажадало від Росії роз'яснень щодо цього інциденту.

Раніше в московському аеропорту Домодєдово було затримано та депортовано депутата парламенту Чорногорії Міодрага Вуковича. Депутату оголосили, що він є персоною нон грата.

Читайте також: У Росії скаржаться на "сплеск антиросійської істерії" в Чорногорії
Раніше повідомлялося, що міністр закордонних справ Чорногорії Срджан Дорманович повідомив, що Росія серйозно втручається у внутрішні справи країни. Дорманович зазначив, що Росія останні два роки втручається у внутрішньополітичні питання країни, проводячи свою політику протидії розширенню НАТО.

Раніше Дональд Трамп підписав постанову про ратифікацію приєднання Чорногоріїдо НАТО. Минулого місяця Сенат більшістю голосів підтримав розширення альянсу. У Вашингтоні сподіваються, що приєднання Чорногорії подасть сигнал Росії про те, що США протистоять російським спроб поширити свій вплив в Європі.

За матеріалами: ТАСС
Читайте також
Теги Чорногорія Росія депутат посол
Помітили помилку?
Будь ласка, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Немає коментарів
Loading...
Реклама
USD 26.35
EUR 29.50
Останні новини
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
Загрузка...