Чорногорія вручила ноту протесту послові РФ за депортацію депутата

МЗС Чорногорії вимагає від Росії роз'яснень щодо інциденту з чорногорським депутатом в аеропорту Москви.
Раніше в московському аеропорту Домодєдово було затримано та депортовано депутата парламенту Чорногорії Міодрага Вуковича. Депутату оголосили, що він є персоною нон грата.Росія серйозно втручається у внутрішні справи країни. Дорманович зазначив, що Росія останні два роки втручається у внутрішньополітичні питання країни, проводячи свою політику протидії розширенню НАТО.
Раніше Дональд Трамп підписав постанову про ратифікацію приєднання Чорногоріїдо НАТО. Минулого місяця Сенат більшістю голосів підтримав розширення альянсу. У Вашингтоні сподіваються, що приєднання Чорногорії подасть сигнал Росії про те, що США протистоять російським спроб поширити свій вплив в Європі.ТАСС