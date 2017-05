Число жертв вибуху на стадіоні в Манчестері зросло до 22 осіб

Число загиблих в результаті вибуху на стадіоні Manchester Arena досягло 22 людей, повідомляє Sky News з посиланням на заяву поліції.

Особи загиблих не розкриваються, проте повідомляється, що серед них є діти.

Раніше повідомлялося про 19 загиблих і 59 поранених.

Вибух в Манчестері відбувся після концерту співачки Аріана Гранде в ніч на 23 травня. Правоохоронні органи припускають, що вибух на стадіоні був терактом, який був здійснений терористом смертником, однак на даний момент встановлюються подробиці інциденту. Поліція заблокувала всі вулиці навколо Манчестер арени, на якій стався вибух. МЗС з'ясовує наявність українців серед постраждалих під час вибуху в Манчестері.

