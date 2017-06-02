Чим загрожує і що означає вихід США з Паризької кліматичної угоди

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Дональд Трамп вивів США з Паризької кліматичної угоди. DT.UA розібрався, що це буде означати для світу і як на це відреагували лідери інших країн.

Трамп тільки почав процес виходу США з кліматичної угоди Yahoo!News

Президент США Дональд Трамп ввечері першого червня заявив, що, укладеної в 2015 році. Виконавши своє неоднозначне обіцянку, яку він давав під час передвиборної кампанії, Трамп викликав різку критику з боку світових лідерів.описав, що буде означати вихід США з угоди і як він вплине на боротьбу зі зміною клімату.

Чому Трамп вивів США з угоди?

Ще під час своєї виборчої кампанії Трамп неодноразово критично висловлювався з приводу підписаної Бараком Обамою кліматичної угоди. За словами Трампа, глобальне потепління є "великим обманом", а паризька хартія шкодить економічним інтересам країни. За його словами, США зможе домогтися кращих умов, і це допоможе американській промисловості, оскільки Паризька угода накладає на США "драконівські зобов'язання".

Президент навів як приклад Китай та Індію, які, за його словами, зможуть розширювати свою вугільну промисловість, в той час як США повинні будуть її скорочувати. Виконання зобов'язань згідно з Паризькою угодою, заявляв Дональд Трамп, коштувало б США до 2025 року 2,7 млн робочих місць.

Дональд Трамп обрушився з критикою на Зелений кліматичний фонд ООН (GCF), створений для надання допомоги країнам, що розвиваються, у пом'якшенні наслідків зміни клімату та адаптації до них. За словами Трампа, цей фонд буде коштувати США мільярди доларів понад тієї допомоги бідним країнам, яку США надають.

Чи буде це означати "смерть" кліматичної угоди?

В Паризьку угоду входять майже 200 країн, тому вихід навіть такої великої держави, як США, не буде означати фактичну втрату сили угоди. Вихід США швидше означає політичну проблему для угоди, оскільки саме попередній президент США Барак Обама був одним з найпалкіших прихильників Паризького договору.

При цьому захисники навколишнього середовища підкреслюють, що частка США в глобальних викидах стрімко зменшилася під час президентства Обами і зараз не є проблемною навіть без дії Паризького угоди. Що може змінити цю ситуацію, так це ослаблення екологічного контролю адміністрацією Трампа та збільшення квот для підприємств.

Що вихід з угоди означатиме для США?

Трамп запропонував укласти нову угоду, яка буде більш вигідною для США, проте інші країни вже відмовились від цієї пропозиції. Експерти відзначають, що вихід з угоди не може пройти за одну ніч і після заяви Трампа піде тривала процедура. Президент повинен чекати листопада 2019 року, щоб формально підтвердити своє бажання вивести США з договору. Тоді Сполучені Штати потраплять в річний період, за який вони можуть передумати про вихід з угоди. Фактично це рішення може бути прийняте як Трампом, так і його наступником на посаді президента США.

Реакція на рішення Трампа

Через годину після оголошення свого рішення про вихід з Паризької кліматичної угоди Трампу зателефонувала Ангела Меркель, щоб з'ясувати його позицію. Пізніше відбулися телефонні розмови з Терезою Мей, Эммануелем Макроном і Джастіном Трюдо. Прем'єр Канади, після своєї розмови з Трампом, висловив своє розчарування рішенням американського президента і нагадав про прихильність Канади угоді про зміну клімату.

Розкритикував американського президента і Макрон, який у своєму англомовному відеозверненні розповів, що Франція і далі буде дотримуватися угоди. Британська прем'єр Тереза Мей не висловила своєї позиції, однак раніше вона відзначала, що буде поважати будь-яке рішення союзних США.

Розкритикував Трампа і колишній американський президент Барак Обама, який був одним з натхненників Паризького кліматичної угоди. Обама висловив надію, що підприємства і громадяни будуть продовжувати робити все, щоб зберегти планету.

Засновник SpaceX і Tesla Ілон Маск пішов з посади радника президента США Дональда Трампа в протест проти виходу з Паризького угоди.