Через ракетні випробування КНДР екстрено збереться Рада Безпеки ООН

"Люди, які голосують за невдах, злодіїв, зрадників і шахраїв,, не є їх жертвами. Вони співучасники..." Джордж Орвелл

Засідання призначено на 16 травня.

Пхеньян традиційно ігнорує резолюції ООН

У вівторок, 16 травня, відбудеться екстрене засідання Ради Безпеки ООН у зв'язку з черговими, повідомляє Reuters з посиланням на джерела в дипломатичних колах.

Пхеньян традиційно ігнорує заяви і резолюції Ради Безпеки та Генеральної Асамблеї ООН, що засуджують і забороняють КНДР випробування ядерної зброї та засобів її доставки.

Раніше повідомлялося, вранці 14 травня КНДР провела новий запуск балістичної ракети. Вона подолала відстань у 700 кілометрів і досягла висоти майже в дві тисячі кілометрів. За даними розвідок Південної Кореї та Японії, ця ракета пролетіла далі і вище ракети середнього радіусу дії, яка була успішно запущена КНДР в лютому цього року. ЗМІ повідомляють, що ракета впала за 90 кілометрів від Росії.

Ракетні випробування КНДР засудили Євросоюз, НАТО й ОБСЄ.

Північноатлантичний Альянс закликав Пхеньян відмовитися від ядерної зброї.