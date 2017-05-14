Через ракетні випробування КНДР екстрено збереться Рада Безпеки ООН

Засідання призначено на 16 травня.
Пхеньян традиційно ігнорує заяви і резолюції Ради Безпеки та Генеральної Асамблеї ООН, що засуджують і забороняють КНДР випробування ядерної зброї та засобів її доставки.
Раніше повідомлялося, вранці 14 травня КНДР провела новий запуск балістичної ракети. Вона подолала відстань у 700 кілометрів і досягла висоти майже в дві тисячі кілометрів. За даними розвідок Південної Кореї та Японії, ця ракета пролетіла далі і вище ракети середнього радіусу дії, яка була успішно запущена КНДР в лютому цього року. ЗМІ повідомляють, що ракета впала за 90 кілометрів від Росії.
Ракетні випробування КНДР засудили Євросоюз, НАТО й ОБСЄ.
Північноатлантичний Альянс закликав Пхеньян відмовитися від ядерної зброї.DT.UA