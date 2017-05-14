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Через ракетні випробування КНДР екстрено збереться Рада Безпеки ООН

14 травня в 22:08

Засідання призначено на 16 травня.

Совет Безопасности ООН
Пхеньян традиційно ігнорує резолюції ООН
У вівторок, 16 травня, відбудеться екстрене засідання Ради Безпеки ООН у зв'язку з черговими випробуваннями північнокорейської балістичної ракети, повідомляє Reuters з посиланням на джерела в дипломатичних колах.

Пхеньян традиційно ігнорує заяви і резолюції Ради Безпеки та Генеральної Асамблеї ООН, що засуджують і забороняють КНДР випробування ядерної зброї та засобів її доставки.

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Раніше повідомлялося, вранці 14 травня КНДР провела новий запуск балістичної ракети. Вона подолала відстань у 700 кілометрів і досягла висоти майже в дві тисячі кілометрів. За даними розвідок Південної Кореї та Японії, ця ракета пролетіла далі і вище ракети середнього радіусу дії, яка була успішно запущена КНДР в лютому цього року. ЗМІ повідомляють, що ракета впала за 90 кілометрів від Росії.

Ракетні випробування КНДР засудили Євросоюз, НАТО й ОБСЄ.

Північноатлантичний Альянс закликав Пхеньян відмовитися від ядерної зброї.

За матеріалами: DT.UA
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Теги КНДР Корея Пхеньян випробування ООН
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