Британський уряд може втратити більшість у парламенті

Опитування прогнозують неможливість одноосібного управління консерваторів після виборів у червні.

Мей може втратити більшість у парламенті після виборів 8 червня EPA / SIMON DAWSON

Уряд Терези Мей можев парламенті після виборів 8 червня. Опитування говорять про те, що консерватори можуть втратити 20 місць в нижній палаті парламенту, що не дозволить їм одноосібно сформувати уряд, пише The Times

Згідно з прогнозами, Лейбористи зможуть збільшити своє представництво в парламенті на 28 місць, а Ліберальні демократи на одне. На чотири місця впаде і представництво Шотландської національної партії, а Партія незалежності позбудеться свого єдиного представника в парламенті.

Раніше повідомлялося, щоменше, ніж за два тижні до виборів в парламент Британії. Зараз Лейбористів підтримують 38% населення, що лише на 5% менше, ніж у чинної партії влади.

Раніше повідомлялося, що за один тиждень британська партія Лейбористів змогла в два рази скоротити своє відставання від партії влади, зменшивши відрив до 9%. За Лейбористів готові проголосувати 34% британців, тоді як 43% підтримують партію Терези Мей.

Раніше повідомлялося, що консервативна партія Британії побила рекорд своєї підтримки, починаючи з 2008 року. Рішення Терези Мей провести дострокові парламентські вибори співпало з піковим рейтинг її партії, відзначає видання. Найбільша опозиційна партія Лейбористів займає друге місце з 24% підтримки. Ліберальні демократи знаходяться на третьому місці з рейтингом 12%, а євроскептична "Партія незалежності" має найменший рівень підтримки з січня 2013 року і становить 7%.