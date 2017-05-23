Британські партії призупинили свої виборчі кампанії у зв'язку з терактом в Манчестері

В результаті вибуху на стадіоні в Манчестері загинули, щонайменше, 22 особи.

Підготовка до виборів у Великобританії припинена EPA / NIGEL RODDIS

Лідери політичних партій Великобританії оголосили про припинення своїх виборчих кампаній до8 червня у зв'язку з терактом в Манчестері.

Як повідомляє The Guardian, лідер Лейбористської партії Великобританії Джеремі Корбін підтвердив, що у зв'язку з трагедією його політична сила приєднується до ініціативи щодо припинення виборчої кампанії, яку раніше підтримали консерватори, ліберал-демократи і Шотландська національна партія.

Вибух в Манчестері відбувся після концерту співачки Аріана Гранде в ніч на 23 травня. Правоохоронні органи припускають, що вибух на стадіоні був терактом, який був здійснений терористом смертником, однак на даний момент встановлюються подробиці інциденту. Поліція заблокувала всі вулиці навколо Манчестер арени, на якій стався вибух. МЗС з'ясовує наявність українців серед постраждалих під час вибуху в Манчестері.

На даний момент число загиблих в результаті вибуху на стадіоні Manchester Arena досягло 22 осіб.