Британські лейбористи в два рази скоротили відставання від консерваторів напередодні виборів

Розрив між партіями становить всього 9%.

Партія Мей втрачає свою перевагу перед достроковими парламентськими виборами EPA / SIMON DAWSON

За один тиждень британська партія Лейбористів змогла в два рази скоротити своєвід партії влади, зменшив відрив до 9%. За Лейбористів готові проголосувати 34% британців, тоді як 43% підтримують партію Терези Мей, пише Politico

Ліберальних демократів підтримують 8% британців, тоді як "Партія незалежності" набирає всього 4%.

Раніше повідомлялося, що. Рішення Терези Мей провести дострокові парламентські вибори співпало з піковим рейтинг її партії, відзначає видання. Найбільша опозиційна партія Лейбористів займає друге місце з 24% підтримки. Ліберальні демократи знаходяться на третьому місці з рейтингом 12%, а євроскептична "Партія незалежності" має найменший рівень підтримки з січня 2013 року і становить 7%.