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Британські лейбористи в два рази скоротили відставання від консерваторів напередодні виборів

22 травня в 13:16

Розрив між партіями становить всього 9%.

Тереза Мэй EPA
Партія Мей втрачає свою перевагу перед достроковими парламентськими виборами
EPA / SIMON DAWSON
За один тиждень британська партія Лейбористів змогла в два рази скоротити своє відставання від партії влади, зменшив відрив до 9%. За Лейбористів готові проголосувати 34% британців, тоді як 43% підтримують партію Терези Мей, пише Politico.

Ліберальних демократів підтримують 8% британців, тоді як "Партія незалежності" набирає всього 4%.

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Раніше повідомлялося, що консервативна партія Британії побила рекорд своєї підтримки, починаючи з 2008 року. Рішення Терези Мей провести дострокові парламентські вибори співпало з піковим рейтинг її партії, відзначає видання. Найбільша опозиційна партія Лейбористів займає друге місце з 24% підтримки. Ліберальні демократи знаходяться на третьому місці з рейтингом 12%, а євроскептична "Партія незалежності" має найменший рівень підтримки з січня 2013 року і становить 7%.

За матеріалами: DT.UA
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Теги Британія партія рейтинг Мей вибори
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