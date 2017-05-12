Британія йде з ЄС, але не її мова - The Economist

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Юнкер помиляється, коли говорить, що значення англійської мови в Європі скорочується.

Англійська не втрачає значення в ЄС, як про це каже Юнкер. European Parliament / Flickr

"Повільно, але впевнено англійська мова втрачає важливе значення", - сказав голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер, перш ніж перейти на французьку під час виступу 5 травня, натякаючи на. Але чи правда це?

Про це сьогодні пише The Economist, додаючи, що насправді ні. Та й до слів Юнкера, відомого своїми непротокольними висловлюваннями, не варто було ставитися так серйозно, як британські газети, які опублікували ображені заголовки. Та й аудиторія посміялася зі слів голови Єврокомісії. У всякому випадку, носіям "мови Шекспіра" не варто переживати, що Європа перестане говорити англійською.

У Євросоюзі 24 офіційні мови, три з яких вважаються "робочими": це французька, німецька і англійська. Європейські бюрократи зазвичай поліглоти і можуть говорити всіма трьома мовами на додачу до ще однієї, яка для них рідна. Юнкер, можливо, матиме рацію певною мірою, оскільки після Brexit англійська буде рідше звучати в коридорах інститутів ЄС. Просто тому, що велика група англофонів покине ці примішення. Але англійська - це мова не лише Великої Британії. Вона також має офіційний статус у Ірландії і Мальті. Більш важливо те, що три розширення ЄС після 2004 року серйозно змінили мовний баланс у Брюсселі з боку французькою на користь англійської мови. І передумов для повернення до французької ще менше, ніж для переходу на німецьку.

Крім того, англійська пустила глибоке коріння серед простих людей в Європі. Попри сумнозвісний лінгвістичний націоналізм Франції, газета Le Petit Journal висміяла президента Франсуа Олланда за його незграбну англійську мову. Його наступник Еммануель Макрон, який представляє молодше покоління, вже розмовляє вільно. В цілому, 66% громадян ЄС володіють іноземною мовою. І кількість таких людей швидко зростає. Eurostat, щоправда, не дає даних щодо частки поширення мов, але це можна зрозуміти з того, які мови вивчають у школах і університетах різних країн. 97% студентів за межами Британії вивчають англійську. лише 34% - вивчають французьку, а 23% - німецьку мову, В європейських школах 79% учнів вчать англійську, лише 4% - французьку. Деякі країни, такі як Данія, починають вчити англійську мову з першого класу.

Значення мови зростає разом з кількістю людей, які можуть нею говорити. Тож мови, які вже набули важливого значення, з часом зазвичай ще більше закріплюють свій статус. Вивчення мов займає багато часу. Суспільства не швидко переходять з однієї мови на іншу. Тренд поширення англійської мови в Європі почався за довго до референдуму щодо Brexit, і він навряд чи зупиниться, навіть "повільно і впевнено", як сказав Юнкер.

Голова Єврокомісії також вважає, що після Великої Британії з ЄС не вийде жодна інша країна. На його думку, британський приклад дасть зрозуміти іншим, що такий вчинок не вартий того.

Раніше The Guardian повідомляло, що Юнкер вже чекає повернення Британії в ЄС. При цьому, він висловив жаль, що країна залишає союз зараз.