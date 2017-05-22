Країни Євросоюзу зберуться, щоб обговорити нову позицію Британії по виплаті своїх грошових зобов'язань.

Британія погрожує ЄС виходом з переговорів по Brexit через вимоги великих виплат alexlmx / Depositphotos

Британія погрожує Євросоюзу вийти з переговорного процесу по Brexit якщо європейські країни не переглянуть пункт з вимогою. Представники країн ЄС зберуться для обговорення подальших дій з нової позиції британського уряду, повідомляє Bloomberg

Євросоюз озвучував різні цифри фінансових зобов'язань, які повинна виконати Британія перед тим, як покине Союз. Цифри варіювалися в значному діапазоні і досягали 100 мільярдів євро. Прем'єр-міністр Британії Тереза Мей повідомила, що ЄС повинен приймати до уваги і ті суми, які Британія виплачувала раніше. А міністр виходу Британії з Євросоюзу Девід Девіс заявив, що навіть сума в 1 мільярд євро є неприйнятною.

Раніше повідомлялося, що міністр виходу Британії з Євросоюзу Девід Девіс заявив, що його країна. За словами міністра, Британія заплатить тільки те, що передбачено її зобов'язаннями, а не "просто захотілося Євросоюзу".

Раніше The Guardian повідомляло, що Юнкер вже чекає повернення Британії в ЄС. При цьому, він висловив жаль, що країна залишає союз зараз.