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Британія погрожує ЄС виходом з переговорів по Brexit

22 травня в 11:37

Країни Євросоюзу зберуться, щоб обговорити нову позицію Британії по виплаті своїх грошових зобов'язань.

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Британія погрожує ЄС виходом з переговорів по Brexit через вимоги великих виплат
alexlmx / Depositphotos
Британія погрожує Євросоюзу вийти з переговорного процесу по Brexit якщо європейські країни не переглянуть пункт з вимогою великих грошових виплат. Представники країн ЄС зберуться для обговорення подальших дій з нової позиції британського уряду, повідомляє Bloomberg.

Євросоюз озвучував різні цифри фінансових зобов'язань, які повинна виконати Британія перед тим, як покине Союз. Цифри варіювалися в значному діапазоні і досягали 100 мільярдів євро. Прем'єр-міністр Британії Тереза Мей повідомила, що ЄС повинен приймати до уваги і ті суми, які Британія виплачувала раніше. А міністр виходу Британії з Євросоюзу Девід Девіс заявив, що навіть сума в 1 мільярд євро є неприйнятною.

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Раніше повідомлялося, що міністр виходу Британії з Євросоюзу Девід Девіс заявив, що його країна не збирається платити 100 мільярдів доларів за Brexit. За словами міністра, Британія заплатить тільки те, що передбачено її зобов'язаннями, а не "просто захотілося Євросоюзу".

Раніше The Guardian повідомляло, що Юнкер вже чекає повернення Британії в ЄС. При цьому, він висловив жаль, що країна залишає союз зараз.

За матеріалами: DT.UA
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Теги Британія Євросоюз переговори
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