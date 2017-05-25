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Британія не буде ділитися інформацією щодо Манчестерського теракту з США через витоки в ЗМІ

25 травня в 11:45

Останньою краплею стала публікація фотографій з місця злочину.

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Британська поліція припинила ділитися інформацією з американськими колегами через постійні витоки у ЗМІ
EPA / NIGEL RODDIS
Британська поліція припинила ділитися інформацією щодо теракту в Манчестері зі своїми американськими колегами через постійні витоки важливих слідчих даних в ЗМІ. Британські чиновники були в люті через витік фотографій із місця злочину в американське видання The New York Times, повідомляє BBC, посилаючись на свої джерела.

Раніше міністр внутрішніх справ Британії Ембер Радд розкритикувала американські спецслужби за витік інформації про ім'я передбачуваного злочинця в ЗМІ.

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Раніше британське видання The Guardian опублікувало фотографію Саламано Абеді, якого вважають виконавцем теракту на стадіоні в Манчестері. Абеді був підданим Великобританії, проте його батьки були родом з Лівії, а батько до сих пір проживає в Тріполі.

Більше про теракт в Манчестері читайте в матеріалі DT.UA "Вибухи на стадіоні в Манчестері: головне".

За матеріалами: DT.UA
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Теги Британія Манчестер теракт інформація
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