Британія не буде ділитися інформацією щодо Манчестерського теракту з США через витоки в ЗМІ

Останньою краплею стала публікація фотографій з місця злочину.

Британська поліція припинила ділитися інформацією з американськими колегами через постійні витоки у ЗМІ EPA / NIGEL RODDIS

Британська поліція припинила ділитися інформацією щодозі своїми американськими колегами через постійні витоки важливих слідчих даних в ЗМІ. Британські чиновники були в люті через витік фотографій із місця злочину в американське видання The New York Times, повідомляє BBC , посилаючись на свої джерела.

Раніше міністр внутрішніх справ Британії Ембер Радд розкритикувала американські спецслужби за витік інформації про ім'я передбачуваного злочинця в ЗМІ.

Раніше британське видання The Guardian опублікувало фотографію Саламано Абеді , якого вважають виконавцем теракту на стадіоні в Манчестері. Абеді був підданим Великобританії, проте його батьки були родом з Лівії, а батько до сих пір проживає в Тріполі.

Більше про теракт в Манчестері читайте в матеріалі DT.UA "Вибухи на стадіоні в Манчестері: головне".