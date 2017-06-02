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Бойовики ІДІЛ напали на туристичний комплекс в Манілі

2 червня в 00:20
Вибухи і стрілянина також чутні в районі аеропорту столиці Філіппін.
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ІДІЛ взяв відповідальність за напад в Манілі
RailwayFX / Depositphotos
У столиці Філіппін Манілі відкрили вогонь по відвідувачах на другому поверсі будівлі місцевого готелю, в результаті чого постраждали кілька людей. 

Відповідальність за напад взяла на себе терористичне угрупування ІДІЛ.
Держдепартамент США повідомив, що вибухи і стрілянина також чутні в районі аеропорту Маніли і закликав американських громадян уникати районів, де відбулася НС.
 
До цього надходили повідомлення, що озброєні люди захопили частину міста Мараві з населенням 200 тисяч жителів. На знімках, опублікованих в той день в соцмережах, було видно, як озброєні люди ходять по вулицях Мараві і встановлюють чорний прапор, схожий на прапор ІДІЛ.
 

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Бойовики терористичного угрупування "Ісламська держава" взяли на себе відповідальність за теракт в Кабулі. "ІД взяли на себе відповідальність за сьогоднішню атаку в Кабулі, що забрали життя 80 людей, в результаті якої 350 отримало поранення", - йдеться в Twitter афганського телеканал 1TV.

 
 
За матеріалами: Русская служба Би-би-си
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