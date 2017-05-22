Блокування "Вконтакте" і "Oднокласники" в Україні стало частиною ширшої проблеми - BloombergView

Соціальні мережі претендують на нейтралітет, якого насправді немає.

Соцмережі далекі від декларованого ними нейтралітету, тим більше російські.

Коли уряд України вирішив заблокувати низку російських інтернет-сервісів, таких як, це мало вигляд, ніби Київ мавпує жорстокі репресивні практики Росії в той час, як говорить про свої євроінтеграційні амбіції.

Але українська заборона насправді - це частина більш широких дебатів на Заході про роль соціальних мереж: вони впливові медіа чи нейтральні посередники?

Про це на сторінках Bloomberg пише оглядач Леонід Бершидський, який нагадує, що з початком військової агресії Росії проти України Київ заборонив трансляцію російських телеканалів на українській території і відрізав повітряне сполучення між країнами. Але інтернет-сервіси вперше потрапили до чорного списку. Реакція Москви на рішення українськгого уряду було особливо цікавою.

"Якщо ви блокуєте популярний ресурс, ви дискредитуєте владу, тому що ви демонструєте таким чином, що рішення уряду нереалістичне, його можна обійти", - сказав заступник міністра зв'язку Олексій Волін, відомий своєю прихильністю блокування сайтів у Росії.

Бершидський нагадує, що Москва сама заборонила низку сайтів, зокрема соціальну мережу LinkedIn за те, що західна компанія не захотіла переносити свої сервери в Росію. На черзі може бути популярний месенджер Telegram. Тож режим Володимира Путіна, який "навчив" росіян користуватися анонімазерами і приватними мережами, навряд чи може читати лекції про безглуздість блокування сайтів сусіднім країнам. Однак, в Україні рішення президента Петра Порошенка щодо російських сервісів викликало обурення і звинувачення на адресу влади в порушенні свободи слова. Втім, українці досі мають змогу вільно висловлювати свої думки на інших, не російських платформах. Хоча в Україні, як і в Росії, були випадки засудження людей за "екстремістські" повідомлення у соціальних мережах.

На думку Бершидського, найцікавішими виявилися пояснення самого Порошенка, чому він вирішив заборонити російські ресурси.

"Гібридна війна вимагає від нас адекватної відповіді на виклики. Тому, щоб вплинути на ворога і боротися з пропагандою, моя команда використала сторінки в деяких російських соціальних мережах. Але масові російські кібератаки по всьому світу, зокрема у Франції під час нещодавніх вирів, демонструє, що настав час діяти інакше і більш рішуче", - пояснив Порошенко на своїй сторінці.

Таким чином, для Порошенка російські соціальні мережі - це ворожі ЗМІ, а не нейтральні технічні платформи. І, на думку оглядача, ця точка зору має сенс. Він нагадує, як Yandex в своїй стрічці новин виключив новини про сотні тисяч демонстрантів, які вийшли на вулиці міст у Росії протестувати проти корупції. Крім того, навіть у сервісі віртуальної мапи російська компанія вказує для російських користувачів окупований Крим як територію РФ, а для українських - як територію України. Це вказує на те, що все ж компанія не намагається дотримуватися об'єктивності і приймає сторону Москви.

"Вконтакте" копіює Facebook, дозволяючи користувачам налаштовувати свою стрічку новин і бачити тільки ту точку зору, яка відповідає їхній власній. Однак, на відміну від американської соцмережі, російська не блокує агресивні антиукраїнські повідомлення і заклики до насильтсва, коли на них скаржаться користувачі.

Соціальні мрежі - російські, американські чи будь-які інші - лукавлять, коли називають себе суто технічними компаніями. Адже вони часто визначають те, що побачать користувачі, вони дозволяють вибірковість, яка підживлює пропагандистські кампанії і надає впливовості пропагандистам. Політичний клімат впливає на те, як соцмережі діють. І це так навіть у США. Facebook і Twitter постійно відповідають на критику від політиків і громадських активістів, видаляючи сторінки, повідомлення і фейкові новини.

Оглядач зауважує, що для будь-якої країни негоже блокувати соцмережі. Але і самі соцмережі не повинні претендувати на нейтралітет, якого насправді нема. Своїми незграбними діями Порошенко спробував вказати на те, що російські платформи теж блефують, коли говорять про нейтральність.

Нагадаємо, президент України Петро Порошенко своїм указом від 15 травня ввів у дію рішення РНБО від 28 квітня 2017 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)". В оновлений перелік юридичних осіб, до яких застосовуються санкції, внесені, зокрема ТОВ "Яндекс", ТОВ "Мейл.РУ Україна", а також багато інші відомі російські компанії,в числі яких - компанія "1С".

Детальніше про заборону в Україні російських соцмереж, інтернет-сервісів і компаній читайте в матеріалі DT.UA "Блокування російських інтернет-сервісів і соцмереж: що відомо".