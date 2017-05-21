Більше половини жителів Франції підтримують Макрона на посаді голови держави

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Призначенням нового прем'єр-міністра країни задоволені 55% французів.

Новим президентом Франції задоволені 62% французів

Новообраного президента Франції Еммануеля62% відсотки французів, а нового прем'єр-міністра країни Едуарда Філіпа – 55%, свідчать дані опитування Ifop.

Відповідаючи на питання про те, чи задоволені вони Еммануелем Макроном на посаді президента Франції, 12% респондентів відповіли, що дуже задоволені, ще 50% опитаних повідомили про те, що "достатньо задоволені".

При цьому 20% респондентів "злегка незадоволені" новим головою держави, ще 31% опитаних вважають себе просто незадоволеними, а 11% - "дуже незадоволені".

Також 5% французів зраділи призначенню Філіпа на пост прем'єр-міністра Франції, ще 50% респондентів "повністю задоволені" таким рішенням Макрона.

Обіймаючи посаду голови держави у 2012 році, екс-президент Франції Франсуа Олланд мав підтримку в 61%. Обіймаючи цю посаду у 2007 році, колишній президент Франції Ніколя Сракозі мав 65% підтримки. Його попередник Жак Ширак у 2002 році мав 51% підтримки.

Нагадаємо, 7 травня відбувся другий тур виборів президента Франції, у якому зустрілися незалежний центрист Еммануель Макрон і ультраправа лідер "Національного фронту" Марін Ле Пен. За лідера руху "Вперед!" Еммануеля Макрона проголосували 66,1% виборців.

Церемонія інавгурації обраного президента Франції Еммануеля Макрона відбулася 14 травня, оскільки саме в цей день опівночі закінчується термін повноважень його попередника Франсуа Олланда.

15 травня президент Франції Еммануель Макрон назвав нового прем'єр-міністра країни, яким став Едуард Філіп. Колишній мер Гавра стане відповідальним за проведення реформ, які декларував новий президент країни.

Детальніше про перспективи внутрішньої і зовнішньої політики Франції, а також про створення політичної сили Еммануеля Макрона читайте в матеріалі Олексія Куропятника "Франція з новим президентом: що далі" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".