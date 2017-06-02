Білий дім створить відділ для роботи з розслідуванням щодо Росії - WSJ

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В організації відділу бере участь зать Трампа, до якого у слідчих теж з'явилися запитання.

Трамп хоче відгородити свою команду від розслідування щодо Росії спеціальним відділом у Білому домі.

Адміністрація президентазбирається створити підрозділ, який буде працювати з дедалі більш напруженим розслідуванням втручання Росії у вибори в США.

Про це повідомляє лояльне до Республіканської партії видання Wall Street Journal з посиланням на джерела. Створення спеціального відділу має на меті зменшити тиск російського розслідування на адміністрацію, щоб команда президента змогла зосередитися на своїх політичних пріоритетах, які зараз доводиться відкладати.

"В новому підрозділі Білого дому будуть адвокати, дослідники і спеціалісти з комуніканцій, які зосередяться на тому, щоб відповідати на питання слідчих і ЗМІ щодо російського втручання у вибори в 2016 році, а також щодо можливого існування співпраці помічників зі штабу Дональда Трампа з російськими урядовцями", - йдеться в статті.

Джерела повідомили виданню, що організацією підрозділу займаються голова апарату Білого дому Райнс Прібус, головний стратег Стів Беннон і радник президента Джаред Кушнер, який нещодавно опинився в полі зору слідчих.

Поки не відомо, коли новий відділ почне працювати офіційно, осікльки "людей зі сторони" в нього поки не набирають.

Раніше Wall Street Journal писало, що Трампу загрожує нестабільність через розширення розслідування щодо Росії на його оточення. Розслідування тепер стосується і близького оточення Трампа. В полі зору слідчих опинився навіть його радник і зять Джаред Кушнер. Під час перехідного періоду він зустрічався з головою російського банка "ВТБ", на який США наклали санкції. Крім того, він зустрічався з послом Росії Сергієм Кисляком.

Також повідомлялося, що колишній радник з питань національної безпеки президента США Майкл Флінн відмовився свідчити перед Комітетом з питань розвідки Сенату у справі про втручання Росії в американські вибори.

Раніше видання Reuters повідомляло, що президент Трамп просив директора ФБР припинити розслідування про зв'язки Флінна з РФ. Видання дізналося, що американський лідер зустрічався з Джеймсом Комі на наступний день після звільнення свого радника.