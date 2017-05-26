Бажання швидкого імпічменту Трампу може розірвати США на частини – The Economist

"Люди, які голосують за невдах, злодіїв, зрадників і шахраїв,, не є їх жертвами. Вони співучасники..." Джордж Орвелл

Опонентам Трампа слід набратися терпіння і чекати змін громадської думки.

Імпічмент Трампу може розірвати країну надвоє

Багато опонентів Дональда Трампа хочуть його відставки, а в Конгресі навіть прозвучали заклики до. Однак супротивникам американського президента варто набратися терпіння і не форсувати імпічмент, пише The Economist

Процедурні і політичні моменти можуть затягнути імпічмент для Трампа на роки, якщо не назавжди. Однак якщо супротивники президента зможуть домогтися імпічменту президенту швидше, ніж він втратить суспільну підтримку, то вони ризикують поставити під загрозу демократичний устрій своєї країни.

Досить поглянути на щотижневі опитування, щоб зрозуміти, що супротивників президента досі менше, ніж половина. Зараз близько 40% американців є переконаними противниками Дональда Трампа, тоді як 19% залишаються його абсолютними прихильниками. Ще 22% осіб згодні підтримувати президента, якщо він буде робити те, чого вони хочуть. Крім того, 19% незадоволені роботою президента, але готові поміняти свою думку, сіли він "добре впорається" зі своєю роботою. Але самим важливим моментом є той факт, що 79% прихильників Трампа сприймають критику проти нього на свій рахунок.

Немає сумнівів, що якщо Трамп або його команда співпрацювали з Росією, то це повинно бути розслідувано. Однак багато противників Трампа хочуть, щоб він пішов прямо зараз, ще до того, як більшість встигне прочитати заголовки про його співпрацю з Росією. Якщо почати прискорювати цей процес, то половина населення країни може подомати, що у них вкрали президента.

Зараз США не такі єдині у своїх поглядах. Після Вотергейта консерватори змогли змінити країну і багато хто не довіряють ЗМІ. При цьому багато опоненти Трампа не хочуть чекати, що може викликати осуд на місцях і піддати загрозі всю американську демократію.

Багато прихильників Трампа будуть підтримувати його незважаючи ні на що. Однак решта зможе змінити свою думку про нього в міру того, як він буде справлятися зі своєю роботою. У 2020 на виборах Демократи зможуть отримати підтримку і президента, якого вони хочуть, а Республіканці відмовитися від підтримки непопулярного Трампа. Імпічмент Трампу може розірвати країну надвоє. І очікування нових виборів може виявитися найменшим із зол.

Раніше телеканал CNN повідомляв, щоімпічмент Трампа. Хоча юристи президента США обмірковують, як будуть захищати його від усунення від влади.

Ще в березені видння Newsweek писало, що у США демократи шукають причини для імпічменту Трампа. Політичні опоненти чекають, що відкрите слухання Постійного комітету з питань розвідки дасть необхідні докази проти президента.