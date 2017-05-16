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Азербайджан вистрілив ракетою по Нагірному Карабаху – Міноборони Вірменії

16 травня в 02:11
В результаті обстрілу було пошкоджено одна одиниця військової техніки.
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В Нагірному Карабаху знову загострення
Міністерство оборони Вірменії повідомило про ракетний удар Азербайджану по військовому об'єкту в Нагірному Карабасі.

В результаті обстрілу керованою ракетою на східному напрямку лінії зіткнення була пошкоджена одна одиниця військової техніки. Серед військових втрат на зафіксовано.

 
27 лютого військові відомства Азербайджану і Вірменії заявили про зіткнення в зоні карабаського конфлікту. Повідомляється, що обидві сторони зазнали втрат. За даними Баку, важке бойове зіткнення відбулося на Ходжавенд-Фізулінському напрямку фронту. За версією азербайджанських військових, вірменські сили вночі зробили "спроби широкомасштабного прориву на позиції азербайджанської армії".
 
За матеріалами: ТАСС
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Теги військові Азербайджан Вірменія ракета зіткнення ПРО техніка обстріл конфлікт армія
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