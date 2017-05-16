Азербайджан вистрілив ракетою по Нагірному Карабаху – Міноборони Вірменії

В результаті обстрілу керованою ракетою на східному напрямку лінії зіткнення була пошкоджена одна одиниця військової техніки. Серед військових втрат на зафіксовано.

27 лютого військові відомства Азербайджану і Вірменії заявили про зіткнення в зоні. Повідомляється, що обидві сторони зазнали втрат. За даними Баку, важке бойове зіткнення відбулося на Ходжавенд-Фізулінському напрямку фронту. За версією азербайджанських військових, вірменські сили вночі зробили "спроби широкомасштабного прориву на позиції азербайджанської армії".