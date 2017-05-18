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Автомобіль протаранив натовп у Нью-Йорку

18 травня в 19:39

Поліція відмовилася вважати наїзд на перехожих терактом.

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Нью-Йорк 18.85 EPA_2 < >
Фото Gary He / EPA

У Нью-Йорку легковий автомобіль врізався у натовп перехожих на Таймс-Сквер. Інцидент стався на перетині Бродвею й 45-ї вулиці у четвер, 18 травня.

За попередніми даними, постраждали не менше 13 осіб, одна людина загинула, передає Reuters. Як повідомили свідки, червона Honda рухався по смузі зустрічного руху і тротуаром, збиваючи пішоходів.

Поліція затримала водія автомобіля, який протаранив натовп. Ним виявився 26-річний житель Бронкса, якого раніше притягували до відповідальності за водіння у нетверезому вигляді.

Поліція Нью-Йорка вважає, що наїзд на пішоходів не є терористичною атакою.

Телеканал Fox News повідомив, що за кермом автомобіля знаходився злочинець, який намагався втекти від поліції після скоєного ним пограбування.

Інцидент розслідуватиме ФБР спільно з поліцією Нью-Йорка.

Сотні тисяч людей, серед яких чимало зарубіжних туристів, які щодня відвідують Таймс-Сквер – серце Бродвею, відомого своїми театрами.

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Нагадаємо, 22 березня біля будівлі британського Парламенту в Лондоні поліція застрелила терориста після того, як він на автомобілі скоїв наїзд на групу пішоходів на Вестмінстерському мосту. Дві людини загинули, десятки отримали поранення. Громадян України серед них не було.

За матеріалами: DT.UA
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Теги аварія Нью-Йорк Бродвей наїзд
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