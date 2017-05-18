Автомобіль протаранив натовп у Нью-Йорку

Поліція відмовилася вважати наїзд на перехожих терактом.

У Нью-Йорку легковий автомобіль врізався у натовп перехожих на Таймс-Сквер. Інцидент стався на перетині Бродвею й 45-ї вулиці у четвер, 18 травня.

За попередніми даними, постраждали не менше 13 осіб, одна людина загинула, передає Reuters. Як повідомили свідки, червона Honda рухався по смузі зустрічного руху і тротуаром, збиваючи пішоходів.

Поліція затримала водія автомобіля, який протаранив натовп. Ним виявився 26-річний житель Бронкса, якого раніше притягували до відповідальності за водіння у нетверезому вигляді.

Поліція Нью-Йорка вважає, що наїзд на пішоходів не є терористичною атакою.

Телеканал Fox News повідомив, що за кермом автомобіля знаходився злочинець, який намагався втекти від поліції після скоєного ним пограбування.

Інцидент розслідуватиме ФБР спільно з поліцією Нью-Йорка.

Сотні тисяч людей, серед яких чимало зарубіжних туристів, які щодня відвідують Таймс-Сквер – серце Бродвею, відомого своїми театрами.

Нагадаємо, 22 березня біля будівлі британського Парламенту в Лондоні поліція застрелила терориста після того, як він на автомобілі скоїв наїзд на групу пішоходів на Вестмінстерському мосту. Дві людини загинули, десятки отримали поранення. Громадян України серед них не було.