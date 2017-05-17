Авіація Асада скинула вакуумні бомби на житлові будинки в Сирії

Серед постраждалих є діти.

На провінції Хомс в Сирії скинули бомби

Авіація сирійського президента Башара Асада скинула 16 вакуумних бомб на житлові квартали в провінції Хомс. Авіаудари були нанесені по району, підконтрольному сирійській опозиції.

Загинула місцева мешканка. Також є постраждалі, серед яких жінки і діти, пише турецьке агентство "Анадолу".

Як повідомив кореспондент агентства з місця події, "район одночасно піддається атакам з повітря і з землі. Завдано серйозної шкоди житловим будинкам".

Тим часом, новий раунд переговорів щодо Сирії, нещодавно розпочатий у Женеві під егідою ООН, спрямований на пошук політичного врегулювання війни. У них беруть участь представники уряду Башара Асада і самої великої групи сирійської опозиції — Сирійської національної коаліції.