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Авіація Асада скинула вакуумні бомби на житлові будинки в Сирії

17 травня в 03:31

Серед постраждалих є діти.

хомс
На провінції Хомс в Сирії скинули бомби
Авіація сирійського президента Башара Асада скинула 16 вакуумних бомб на житлові квартали в провінції Хомс. Авіаудари були нанесені по району, підконтрольному сирійській опозиції.

Загинула місцева мешканка. Також є постраждалі, серед яких жінки і діти, пише турецьке агентство "Анадолу".

Як повідомив кореспондент агентства з місця події, "район одночасно піддається атакам з повітря і з землі. Завдано серйозної шкоди житловим будинкам".

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Тим часом, новий раунд переговорів щодо Сирії, нещодавно розпочатий у Женеві під егідою ООН, спрямований на пошук політичного врегулювання війни. У них беруть участь представники уряду Башара Асада і самої великої групи сирійської опозиції — Сирійської національної коаліції.

За матеріалами: Анадолу
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