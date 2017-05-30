Армія США вигнала солдата, який воював проти України в Донбасі - WP

При цьому, у Вашингтоні не вказують причину, через яку Кувельє був виключений з американських військ.

З армії США вигнали колишнього російського терориста з Донбасу.

Гійом Кувельє воював на боці проросійських бойовиків уі брав участь у "правих" політичних рухах у Європі, перш ніж вступити в лави армії США.

Тепер, як повідомляє лояльне до Демократичної партії видання Washington Post, його виключили зі Збройних сил. 29-річний американський солдат, який має також громадянство Франції, був членом французької ультранаціоналістичної групи. Пізніше, у 2014 році, він вирушив на Схід України і приєднався до російських загарбницьких сил. Через рік після того він опинився у Іраку, де воював на боці курдських загонів. Минулого січня він пройшов базову підготовку у армії США.

Видання зауважує, що донедавна Кувеьє проходив військову службу на військовій базі на Гаваях, де був піхотинцем. Ще в квітні він визнав, що воював проти України на боці російських сил.

Прес-секретар Збройних сил США лейтенант Дженіфер Джонсон підтвердила, що Кувельє минулого тижня був звільнений з американської армії. Однак, вона відмовилася називати причину звільнення, а також зауважила, що його звільнення було не почесним і не ганебним.

"Солдати зі статусом новобранців через термін служби менше 180 днів зазвичай звільняються без характеристики", - сказала Джонсон.

Нагадаємо, що на початку війни в Донбасі іноземці воювали по обидва боки фронту. Видання La Stampa писало, що італійські найманці воюють в Донбасі. Більшість з них зі зброєю виступають на боці російських бойовиків, пояснюючи своє рішення нестачею грошей, ненавистю до європейських чиновників чи фашизмом.