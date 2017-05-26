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Апеляційний суд США відмовився відновити антимигрантський указ Трампа

26 травня в 02:42

Указ накладав заборону на подорожі до США для громадян шести мусульманських держав.

 
Трамп Стена плача
Суд провалив антимигрантский указ Трампа

Федеральний окружний апеляційний суд штату Вірджинія відмовив у поновленні дії другого антиміграційні указу президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа, який накладав заборону на подорожі в США для громадян шести мусульманських держав, передає Deutsche Welle.
 
Рішення було прийнято більшістю голосів колегії суддів, з 13-ти суддів десять за висловилися в выідмову задоволенні клопотання міінстерства юстиції США.
 

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Другий указ президент США, який посилює імміграційній режим для громадян ряду мусульманський держав тих тимчасово прізупіняє програма США з прийому біженців, був підпісаній в березні і вступитив в силу 16 березня. Однак за кілька годин до вступу документа в силі, 15 березня, його виконання було прізупінено федеральним суддею штату Гаваї.

За матеріалами: Deutsche Welle (Українська редакція)
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Теги США суд мусульмани указ президент апеляція березня вступ федерація заборона Трамп подорожі
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