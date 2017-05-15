Американський літак шукав в Сирії російську зброю

З'явилася інформація, що в сирійські порти повинні були доставити зброю з Новоросійська.
Літак вилетів вилетів з авіабази Сігонелла на Сицилії і провів розвідку в місцях, де в Сирії розташовані військово-морська база ВМФ Росії в порту Тартус і авіабаза Хмеймим під Латакією.
Як повідомляють сайти, що займаються відстеженням подібних польотів, авиаспостереження було пов'язане із заходами вантажного судна Varyag під прапором Панами в Тартус і вантажного судна Rukia II під прапором Тувалу в Латакію, які нібито повинні були здійснити туди з Новоросійська доставку партії зброї. Про результати польоту не повідомляється.
Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп затвердив план надання зброї сирійським курдам для прискорення боротьби з терористичною організацією "Ісламську державу".Інтерфакс-Україна