Американські військові навчаться перехоплювати міжконтинентальних ракет

Перші в США випробування системи перехоплення ракет великої дальності, призначені на найближчий вівторок.
Раніше випробування проводилися лише щодо перехоплення ракет невеликий дальності.
Фахівці запустять ракету-перехоплювач з підземного бункера з бази ВПС Ванденберг, штат Каліфорнія, по макету ракети, запущеної з випробувального полігону Рейгана на Маршаллових островах. Планується, що перехоплювач знищить мета над Тихим океаном, пише Російська служба Бі-бі-сі.
Як повідомлялося, раніше в американській військовій розвідці заявляли, що КНДР може розробити ракету, яка зможе донести ядерний заряд до території США, якщо не перешкодити проведенню поточних північнокорейських розробок і випробувань. Глава американської військової розвідки генерал Сюарт назвав ядерну загрозу з боку КНДР однією з найбільших загроз національній безпеці США. Терміни, в які Північна Корея зможе розробити ракету, здатну долетіти до Сполучених штатів, генерал не позначив.Русская служба Би-би-си