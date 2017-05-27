Американські військові навчаться перехоплювати міжконтинентальних ракет

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Перші в США випробування системи перехоплення ракет великої дальності, призначені на найближчий вівторок.

США будуть вчиться перехоплювати ракети EPA / KCNA

У США планують провести перші випробування системи, призначеної для перехоплення міжконтинентальных балістичних ракет. Навчання призначені на найближчий вівторок, 30 травня.

Раніше випробування проводилися лише щодо перехоплення ракет невеликий дальності.

Фахівці запустять ракету-перехоплювач з підземного бункера з бази ВПС Ванденберг, штат Каліфорнія, по макету ракети, запущеної з випробувального полігону Рейгана на Маршаллових островах. Планується, що перехоплювач знищить мета над Тихим океаном, пише Російська служба Бі-бі-сі.

Як повідомлялося, раніше в американській військовій розвідці заявляли, що КНДР може розробити ракету, яка зможе донести ядерний заряд до території США, якщо не перешкодити проведенню поточних північнокорейських розробок і випробувань. Глава американської військової розвідки генерал Сюарт назвав ядерну загрозу з боку КНДР однією з найбільших загроз національній безпеці США. Терміни, в які Північна Корея зможе розробити ракету, здатну долетіти до Сполучених штатів, генерал не позначив.