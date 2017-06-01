Американські сенатори запропонували посилити санкції відносно Росії

Одна з причин – агресія у відношенні України.

Сенатори запропонували посилити економічні санкції проти РФ meatbull / Depositphotos

Двоє американських сенаторів запропонували посилити економічні санкції щодо Росії з-за агресії РФ щодо України, військових дій в Сирії і хакерських атак на США.

Сенатори Майк Грапо (від штату Айдахо, голова банківського комітету в сенаті) і Шеррод Браун (від штату Огайо) розробили законопроект, який передбачає введення додаткових санкцій проти таких секторів російської економіки, як видобуток корисних копалин, металургія і залізничний транспорт, агентство Bloomberg.

"Незважаючи на існуючі санкції, Росія як і раніше є ворожим, непокірним державою, яка застосовує збройні сили, ресурси кібернетичного інформаційного шпіонажу та економічні важелі, щоб завдати шкоди Сполученим Штатам, внести розкол між ними та їх союзниками", - йдеться в заяві банківського комітету сенату США.

Нагадаємо, президент України Петро Порошенко своїм указом від 15 травня ввів у дію рішення РНБОвід 28 квітня 2017 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)". В оновлений перелік юридичних осіб, до яких застосовуються санкції, внесені, зокрема ТОВ "Яндекс", ТОВ "Мейл.РУ Україна", а також багато інших відомих російських компаній.