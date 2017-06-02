Американська зовнішня політика: прощавайте, цінності! - The Economist

"Люди, які голосують за невдах, злодіїв, зрадників і шахраїв,, не є їх жертвами. Вони співучасники..." Джордж Орвелл

Всі попередні американські президенти вважали, що силу їхньої країни треба використати заради добра у світі, але нинішній думає інакше.

Трампу легше порозумітися з авторитарними режимами, ніж з демократами. EPA / SAUDI PRESS AGENCY

29 квітнязателефонував президенту Філіпін Родріго Дутерте. Як свідчить стенограма, яка потрапила у пресу, американський президент сказав: "Я хочу привітати вас, тому що чув, яку неймовірно хорошу роботу ви проробили в сфері боротьби з наркотиками".

Про це пише The Economist, нагадуючи, що відколи Дутерте прийшов до влади у минулому році, в ході його антинаркотичної кампанії були вбиті близько 9 тисяч людей. Здебільшого це були дилери і наркозалежні люди.

За кілька тижнів до розмови з президентом Філіпін, Трамп телефонував турецькому президенту Раджепу Таїпу Ердогану, щоб привітати його з перемогою на референдумі, який наділив його ще більшою владою. Після невдалої спроби перевороту минулого року понад 100 тисяч турків були арештовані чи застримані. Судова система Туреччини була розбита, журналістів кидали за ґрати, а ЗМІ - закривали.

Минулого тижня в Саудівській Аравії під час своєї першої закордонної поїздки Трамп похвалив президента Єгипту Абделя Фаттаха аль-Сісі.

"Здається, безпека міцна в Єгипті", - сказав Трампа.

Режим аль-Сісі кинув до в'язниць десятки тисячь дисидентів. Щодо самої Саудівської Аравії, то Трамп ні слова не сказав про звичку королівства катувати, переслідувати і не дозволяти своїм громадянам обирати уряд. Натомість він хвалив американо-саудівську угоду про продаж зброї на 110 мільярдів доларів.

"Сотні мільярдів доларів інвестицій в США і робочі місця, робочі, місця, робочі місця", - хвалився він.

Видання нагадує, що нещодавно Трамп також зустрівся з лідерами G7 і союзниками по НАТО. І результати їхнього діалогу були не такими вже й райдужнми.

"Закономірність дуже чітка: це президент, якому легше порозумітися з авторитарними режимами, ніж традиційними американськими партнерами-демократами", - йдеться в статті.

Держсекретар Рекс Тіллерсон справив схоже враження, коли виступав перед своїми підлеглими 3 травня. Він використав багато гучних фраз в дусі "Америка перед усім", співзвучних зі словами ізоляціоністів, які хотіли утримати США подалі від Другої світової війни, для того, щоб описати зовнішню політику нової адміністрації. Центральну роль в його промові заграла теза: дипломати можуть висловлювати підтримку демократії, верховенству права і захисту прав людини, але лише в тому випадку, якщо це не стрює "перешкоду" на шляху національній безпеці і економічним інтересам.

Видання зауважує, що це йде в розріз з щонайменше чотирма десятиліттями консенсусу обох партій щодо прихильності до ліберального інтернаціоналізму. Колишній радник Біла Клінтона із зовнішньої політики і експерт Brookings Institution Тед Піконі вважає, що просування цінностей життєво важливе для захисту американських інтересів. Вони становлять основу американського престижу і міжнародної легітимності.

В нещодавній статті радник Держдепартаменту в часи адміністрації Джорджа Буша-молодшого Еліот Коен писав, що відкриті суспільства, керовані верховенством права, "формують нескінченно кращі союзи в довгостроковій перспективі, ніж бандити, які сидять на діжках з порохом". Експерт Центру стратегічних і міжнародних досліджень Шенон Грін наголосив, що США завжди формували свою зовнішню політику на основі цінностей і до недавна вони захищали права людини як додаток до своїх національних інтересів.

"Позбувшись маяка надії для пригноблених, ми можемо втратити світ, який збудували і в якому процвітали", - відповів республіканець Джон Маккейн на промову Тіллерсона.

Нагадаємо, що німецька канцлер Ангела Меркель заявила, що Євросоюз більше не може повністю покладатися на Сполучені Штати і Британію, а повинен взяти свою долю у власні руки. При цьому Меркель зазначила, що ЄС повинен намагатися зберігати дружні відносини з США, Британією та іншими країнами-сусідами, навіть з Росією.

Раніше колишній голова Європарламенту і голова Соціал-демократичної партії Німеччини Мартін Шульц заявив, що Євросоюзу потрібно зайняти більш жорстку позицію по відношенню до американського президента Дональду Трампу. За словами Шульца, Трамп "хоче принизити інших" і "поводиться в стилі авторитарного лідера".