Аграмунт порушив домовленість про відставку з посади голови ПАРЄ

При цьому Бюро ПАРЄ ще раз проголосувало за недовіру Аграмунту.

Аграмунт, незважаючи на свої обіцянки, не пішов з посади глави ПАРЄ assembly.coe.int

Президент Парламентської асамблеї Ради Європине залишив своєї посади, незважаючи на домовленості про його відставку, яких було досягнуто між ним і лідерами фракцій ПАРЄ в квітні. Аграмунт був присутній на засіданні Бюро ПАРЄ в Празі і пішов звідти, як тільки було ухвалено рішення про призначення слідчих для розслідування корупції в Парламентській асамблеї, повідомляє " Європейська правда ".

При цьому один з учасників засідання Бюро ПАРЄ і голова української делегації в представницькому органі Володимир Ар'єв зазначив, що у понеділок ввечері Бюро ще раз оголосило про недовіру Аграмунту. Ар'єв також підкреслив, що українська делегація буде домагатися відставки президента ПАРЄ і далі.

Нагадаємо, що Парламентська асамблея Ради Європи офіційноТепер він не може здійснювати офіційні візити, відвідувати зустрічі або робити заяви від імені організації.

Раніше повідомлялося, що депутати Парламентської асамблеї Ради Європи офіційно закликали главу ПАРЄ Педро Аграмунта піти у відставкуза його поїздку до Сирії з депутатами російської Держдуми. Заклики піти Аграмунта від управління ПАРЄ висловили голови фракцій Соціалістів та ЄНП.

Раніше делегації України, Литви, Польщі та Данії в Парламентській асамблеї Ради Європи засудили поїздку голови ПАРЄ Педро Аграмунта до Сирії разом з російською делегацією. Делегації написали, що дистанціюють себе від поїздки глави ПАРЄ.

Нагадаємо, що в Сирії прибула делегація з депутатів Чехії, Бельгії, Сербії, Італії і Росії, яких очолював голова Парламентської асамблеї Ради Європи Педро Аграмунт. Парламентська делегація заявила про своє бажання врегулювати кризу в Сирії.