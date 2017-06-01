Агітатор за Brexit опинився в полі зору розслідування ФБР щодо Трампа і Росії - The Guardian

Американські спецслужби цікавлять зв'язки британця з засновником WikiLeaks і одним із соратників президента США.

Фарадж потрапив у поле зору ФБР.

Колишній лідер британської партії UKIP Найджел Фарадж, який активно виступав за вихід Великої Британії з ЄС, став "цікавою особою" для слідчих ФБР, які намагаються з'ясувати обставини втручання Кремля у американські президентські вибори і природу можливих зв'язків президентаз Росією.

Про це повідомляє The Guardian з посиланням на власні джерела. Зокрема, співрозмовники видання розповіли, що Фарадж опинився в полі зору ФБР через відносини з людьми, пов'язанити як з Трампом, так і з засновником WikiLeaks Джуліаном Ассанджем. Останнього агітатор за Brexit провідував у березні.

Саме сайт WikiLeaks оприлюднив викрадені з комп'ютерів команди Гілларі Клінтон дані, що негативно вплинуло на її передвиборчу кампанію. Екс-директор ЦРУ Джон Бреннан нещодавно у свідченнях перед Конгресом розповів про можливу співпрацю Ассанджа з російською стороною.

Фараджа поки ні в чому не підозрюють і не звинувачують. Але слідчі зацікавилися ним, тому що вважають, що у нього може бути інформація щодо дій, які розслідує ФБР.

"Одна з речей, які слідчі намагаються з'ясувати, - це контакти і залучені до них люди. Якщо провести лінії між Росією, WikiLeaks, Ассанджем і людьми Трампа, то стане очевидним, що вони надто часто проходять через Найджела Фараджа. Він просто в центрі цих відносин. Його ім'я з'являється знову і знову. Тому йому багато приділяється уваги", - сказав неназваний співробмовник видання.

Інше джерело розповіло, що Фарадж також пов'язаний з Роджером Стоуном, який довгий час був політичним радником Дональда Трампа і нібито контактував з хакером Guccifer 2.0. Останнього америнканські спецслужби вважають агентом Кремля.

Раніше видання Reuters повідомляло, що Трамп просив директора ФБР припинити розслідування про зв'язки Флінна з РФ. Флінна звільнили з посади радника президента США після того, як Міністерство юстиції заявило про його уразливість через контакти з росіянами, зокрема, з послом РФ у США Сергієм Кисляком.

Як повідомлялося, увечері 9 травня президент США Дональд Трамп звільнив з посади директора ФБР Джеймса Комі. Наступного дня президент пообіцяв знайти більш гідного кандидата на цю посаду.