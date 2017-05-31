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ЗСУ завтра будуть дотримуватися "режиму тиші"

31 травня в 21:29
Армія відкриватиме вогонь тільки в разі загрози життю військовим і мирним жителям.
танкисты танки ВСУ
ЗСУ з 1 червня не будуть стріляти в зоні АТО
Генеральний штаб ЗСУ
Збройні сили України з 1 червня будуть дотримуватися "режиму тиші" в зоні АТО, про це повідомляє прес-служба українського боку Спільного центру з контролю і координації (СЦКК) на своїй сторінці в Facebook.

Згідно з інформацією, 31 травня керівництво ЗС України віддав розпорядження командирам усіх рівнів про заборону використання всіх видів озброєння і боєприпасів в період з 00.00 годин 1 червня до 00.00 годин 2 червня.
 
"Втім, у разі виникнення з боку противника загрози життю військовослужбовців, мирних жителів, а також спроб зміни лінії зіткнення, підрозділи Збройних Сил України будуть готові, виключно у відповідь, застосувати зброю", - підкреслюється в заяві.

 
 
 
На рівні представників Спільного центру з контролю і координації питань припинення вогню досягнута домовленість про введення "режиму тиші" в зоні АТО з 1 червня.
За матеріалами: DT.UA
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Теги Україна центр Рівне зброя АТО жителі вогонь військові озброєння припинення боєприпаси зіткнення
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