ЗСУ завтра будуть дотримуватися "режиму тиші"

Згідно з інформацією, 31 травня керівництво ЗС України віддав розпорядження командирам усіх рівнів про заборону використання всіх видів озброєння і боєприпасів в період з 00.00 годин 1 червня до 00.00 годин 2 червня.
"Втім, у разі виникнення з боку противника загрози життю військовослужбовців, мирних жителів, а також спроб зміни лінії зіткнення, підрозділи Збройних Сил України будуть готові, виключно у відповідь, застосувати зброю", - підкреслюється в заяві.
- Україна заарештувала активи "Газпрому"
- Скандальне розслідування Навального про Медведєва залили на PornHub
- Стець подав у відставку з посади міністра інформполітики
- В Україні хочуть ввести низку нових правил для водіїв: пити дозволять більше, але й каратимуть жорсткіше
- "Со мной в гробу мой украинский паспорт": Дорн записав звернення - пояснив свою громадянську позицію (відео)