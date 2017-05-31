ЗСУ завтра будуть дотримуватися "режиму тиші"

ЗСУ з 1 червня не будуть стріляти в зоні АТО

Збройні сили України з 1 червня будуть дотримуватися "режиму тиші" в зоні АТО, про це повідомляє прес-служба українського боку Спільного центру з контролю і координації (СЦКК) на своїй сторінці в Facebook.

Згідно з інформацією, 31 травня керівництво ЗС України віддав розпорядження командирам усіх рівнів про заборону використання всіх видів озброєння і боєприпасів в період з 00.00 годин 1 червня до 00.00 годин 2 червня.



"Втім, у разі виникнення з боку противника загрози життю військовослужбовців, мирних жителів, а також спроб зміни лінії зіткнення, підрозділи Збройних Сил України будуть готові, виключно у відповідь, застосувати зброю", - підкреслюється в заяві.