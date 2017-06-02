Журналісти показали автопарк співробітників управління захисту економіки СБУ

Вартість автомобілів працівників, у чиї обов'язки входить боротьба з економічними злочинами, не відповідає рівню їх зарплати.

У СБУ не хочуть показувати декларації з люксовими авто Радіо Свобода

Співробітники управління захисту економіки СБУ щодня приїжджають на роботу на іномарках, вартість яких становить 30-80 тисяч доларів., проте відомо, що їх заробітна плата становить від 8 до 30 тисяч гривень на місяць.

Журналісти проекту "Схеми" облаштували пункт спостереження в будинку, розташованому по сусідству з управлінням на бульварі Шевченка, 32а в Києві для зйомки автомобілів, якими користуються співробітники.

Деяких з них вдалося ідентифікувати за допомогою відкритих джерел.

У більшості випадків співробітники, до яких журналісти зверталися з питаннями про походження автотранспорту та коштів на його придбання або заперечували свою причетність до СБУ, або заявляли, що автомобілі їм не належать, або радили писати запити.

Авторам програми вдалося з'ясувати, що деякі транспортні засоби оформлені на родичів, чиї офіційні доходи виявилися ще більш скромними, ніж у тих, хто їздить на цих автомобілях.

Номерні знаки деяких автомобілів відсутні в реєстрах правоохоронців. Не виключено, що це оперативні номери. Тому всі номерні знаки в сюжеті приховані.

Тим не менш, автори програми направили до СБУ запит: чи є особи, що користуються автомобілями, які постійно припарковані біля будівлі управління, співробітниками СБУ, чи проводилася перевірка відповідності їх способу життя задекларованим доходам.

Незадовго до виходу програми в ефір у редакцію прийшла відповідь з проханням утриматися від публікації відзнятих матеріалів.

У СБУ рекомендували журналістам прибрати з сюжету обличчя співробітників Радіо Свобода

Раніше глава НАЗК Наталія Корчак підтвердила, що її відомство не має доступу до електронних декларацій співробітників СБУ, які засекретили. У коментарі журналістам Корчак зазначила, що з подібними деклараціями можуть працювати лише особи, які мають доступ до державної таємниці.

Співавтор закону "Про запобігання корупції" Віктор Чумак, в свою чергу, зазначив, що в СБУ є співробітники, які ведуть контррозвідувальну діяльність, і закон захищає інформацію про їх особистості та фінансуванні. У той самий час керівництво СБУ і публічні співробітники в дану категорію, за його словами, не потрапляють.

У міжнародній антикорупційній організації Transparency International, тим часом, вказують, що позиція СБУ суперечить духу закону про е-декларування.