Жителів Киева попередили про сильну грозу

Киян просять уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.

До кінця доби в Києві очікуються грози vk.com/Сергей Присяжный

У Києві до кінця доби 30 травня, місцями шквали 15-20 м/с, повідомляє прес-служба КМДА.

Управління з питань надзвичайних ситуацій Департаменту міського благоустрою та збереження природного середовища нагадує основні правила поводження в разі посилення вітру:

- усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;

- якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;

- у разі сильного вітру сховатися в найближчому приміщенні або природному укритті;

- уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.

Управління з питань надзвичайних ситуацій рекомендує при падінні дерев чи гілок, при травмуванні людей тощо негайно інформувати екстрені служби.

За прогнозом Укргідрометцентру, у вівторок, 30 травня, в Києві місцями короткочасний дощ. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 12-14°, вдень 25-27°.